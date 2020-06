“Amoralle” zīmola radītāja Inese Ozola piedalās preses konferencē par Pētera Čaikovska operas “Jevgeņijs Oņegins” jauniestudējumu Latvijas Nacionālajā operā. Foto: LETA

Inese Ozola, zīmola “Amoralle” dibinātāja un vadītāja sociālajā vietnē “Instagram” publicējusi atvainošanos par neveiklo video, kas tika publicēts pirms dažām dienām un tajā bija redzamas sabiedrībā zināmas sievietes, kas iedziedāja Džona Lenona dziesmu “Imagine”. Video no interneta vietnēm tika izņemts pēc tam, kad sociālo tīklu lietotāji bija par to sašutuši, kā arī aktrise Dārta Daneviča publiskoja viedokli, ka ne viņa, ne citas video redzamās dalībnieces, nepiekrīt tam, ka video ir publicēts šobrīd, kontekstā ar Amerikā valdošajiem nemieriem.

Tiesa, pēc tam, kad “Amoralle” video no tīmekļa vietnēm bija izņemts, vietā nāca jau dažādas parodijas.

Inese Ozola vietnē “Instagram” raksta: “Es vēlos publiski atvainoties ikvienam, kas sajutās aizskarti no Amoralle soctīklos publicētā video. Tāpat vēlos atvainoties dāmām, kuras ir ierautas šajā skandālā!

Šis sirsnīgais video tapa martā, kad ikviena no mums jutās pārsteigta par koronavīrusa pandēmijas krīzes izraisītajām pārmaiņām mūsu dzīvēs!Amoralle kļūda bija to publicēt šodien.

Es kopā ar savām draudzenēm, cīņu biedrenēm un iedvesmas devējām iedziedāju skaistu dziesmu, paužot mīlestību, maigumu un vienotību, lai atbalstītu ikvienu sievieti grūtību pārvarēšanā! Pasaulē ir tiešām daudz sāpju un nebūšanu, un arī mēs šo video filmējām kā vienojošu un uzmundrinošu kopdarbu, kad pasauli tikko bija visaptveroši skārusi koronavīrusa pandēmija. Video filmējot, mūsu doma bija paust sieviešu solidaritāti un mīlestību, uzmundrinot un atbalstot vienai otru, jo šis laiks spēcīgāk kā jebkad agrāk parādīja, ka mēs patiešām visi esam vienas pasaules ģimene.

No mūsu puses šim video pilnīgi noteikti nebija nekāds konteksts ar šā brīža sāpīgo situāciju. Vēlos noņemt ikvienas dāmas atbildību par šo video un tā interpretāciju pasaules sāpju kontekstā. Es vienmēr esmu pastāvējusi un pastāvēšu par mīlestību pāri visam, par pieņemšanu, par līdzcietību, vienlīdzību un empātisku sapratni. Es ticu, ka risinājums vienmēr ir meklējams mīlestībā, nevis naidā.”

Šeit var izlasīt “Amoralle” zīmola atvainošanos vietnē “Instagram”: