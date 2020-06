Publicitātes foto

Aizvadītajās brīvdienās tika uzzināti visi raidījuma “Latvijas Sirdsdziesma” aptaujas finālisti. Lai arī šogad izpaliek ierastais brīvdabas koncerts, raidījuma un dziesmu aptaujas “Latvijas sirdsdziesma” uzvarētāju noteiksim televīzijas tiešraidē. 13. jūnijā izskanēs visas 15 fināla dziesmas, studijā viesosies īpašais viesis – maestro Raimonds Pauls – un mēs noskaidrosim, kura ir skatītāju iemīļotākā sirdsdziesma 2019./2020. gada sezonā.

Finālā izskanēs un par šī gada Sirdsdziesmas titulu sacentīsies (dziesmas nosaukums/izpildītājs):

1. ABI TRĪS / Baltie Lāči



2. ACIS MĪLĪGI KAUTRĀS / Kaspars Markševics



3. ATVEROT DEBESIS VAĻĀ / Miera Vējos



4. BALTĀS ROZES / Mārtiņš Ruskis



5. DIENA NĀK / Klaidonis



6. ESMU LAIMĪGS / Zelta Kniede



7. KĀ RĀMA UPE / Zeļļi



8. LAI MĪLESTĪBAS NEPIETRŪKST / Galaktika



9. LOGĀ LĪKST CERIŅI ZILI / Rumbas Kvartets



10. MALDU VALSTĪBA / Ineta Rudzīte, Ainars Bumbieris



11. MANS SUNS IR LETIŅŠ / Jorens Šteinhauers



12. MĒNESTIŅŠ / Jānis Moisejs



13. MONIKA / Ducele



14. RUDENS / Signe Baltere & Ingus Staško



15. TRĪS DZEJNIEKU MĪLAS VĀRDI / Inga Ruka-Lazdiņa



Fināla laikā katrs no finālistiem sveiks skatītājus no sava novada, bet skatītāju uzdevums būs izvēlēties savu iecienītāko dziesmu no finālistiem un balsot. Balsot būs iespējams visa fināla raidījuma laikā – gan telefoniski, gan LTV mājas lapā.

Fināla koncertā izskanēs ne vien visas finālā iekļuvušās dziesmas, bet arī maestro Raimonda Paula radītais dziesmu cikls Guntim Skrastiņam. Pārraides vadītāji, kā allaž – Guntis Skrastiņš un Velga Vītola. Atgādinām, ka pērn uzvaras laurus plūca Artis Šimpermanis ar dziesmu “Strēlnieka vēstule meitenei”.

To, kādā secībā finālisti uzstāsies, būs iespējams noskaidrot fināla dienas raidījumā “Latvijas Sirdsdziesma” – 13. jūnijā plkst. 19.05. Savukārt plkst. 21.05 LTV1 un REPLAY.lv tiešraidē būs vērojams “Latvijas Sirdsdziesmu fināls”.