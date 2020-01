Publicitātes foto

Divi “Zelta globusi” kā labākajai filmai/drāmai un par režiju naktī uz pirmdienu vienā no prestižākajām balvu ceremonijām taustāmā veidā iezīmēja Sema Mendesa kara filmas “1917” nozīmīgumu.

Nesen “Variety” tika publicēts Tima Greja raksts “Kāpēc Holivuda filmās reti attēlo Pirmo pasaules karu”. Tajā atklāta arī statistika, piemēram, pēdējos 25 gados “Oskaram” nominētas 16 filmas, kuru darbība norisinās Otrā pasaules kara laikā, un tikai viena par Pirmo pasaules karu – Stīvena Spīlberga “Kara zirgs” (2014). Sema Mendesa jaunākā filma “1917” atklāj reālu pieredzi, ko viņš uzklausījis no sava vectētiņa, un jau ir nodēvēta par vienu no pārliecinošākajām pretendentēm uz šīs sezonas balvām – nupat ieguva divus “Zelta globusus”. “Oskara” nominanti būs zināmi pavisam drīz – 13. janvārī.

Jau kopš 1940. gada (ASV vēl nebija iesaistījušās karā) Otrais pasaules karš urdījis Holivudas scenāristu un producentu prātus. Vēl joprojām ir dzīvi tā dalībnieki, kas ļaujas atmiņām, publicēts daudz grāmatu, lasāmas avīzes un ir tik daudz citu avotu, taču par Pirmo pasaules karu informācija jāmeklē daudz nopietnāk. Kā atzinusi “1917” scenārija līdzautore Kristija Vilsone-Keirnsa, ne jau internetā, bet muzejos un grāmatās, kas izdotas pirms daudziem gadiem un nav viegli atrodamas, viņa guvusi daudz informācijas, kas iekapsulēta “1917” stāstā.

Līdz šim “Oskaram” nominētās astoņas filmas, kurās darbība norisinās Otrā pasaules kara laikā: “Miniveras kundze”, “Kasablanka” (abas 1942), “Mūsu dzīves labākie gadi” (1946), “No šejienes līdz mūžībai” (1953), “Tilts pār Kvai upi” (1957), “Patons” (1970), “Šindlera saraksts” (1993) un “Angļu pacients” (1996), un tā atblāzmas jūtamas arī oskarotajās lentēs “Mūzikas skaņas” (1965) un “Karaļa runa” (2010), “Tumšākā stunda”, “Denkerka” (abas 2017) un citās. Amerikas Kinoakadēmijas biedru uzmanību pievērsušas krietni mazāk Pirmā pasaules kara filmas – par labākajām filmām atzītas “Spārni” (1927), “Rietumu frontē viss bez pārmaiņām” (1930) un “Arābijas Lorenss” (1962), nominētas arī “Seržants Jorks” (1941), “Ardievas ieročiem” (1932) un franču drāma “Liela ilūzija” (1938).

Kā uzsver Vilsone-Keirnsa, Pirmajā pasaules karā gāja bojā 16 miljoni cilvēku, genocīds un spāņu gripa nonāvēja vēl no 50 līdz pat 100 miljoniem. Vīri, kuri cīnījās frontē, burtiskā nozīmē cīnījās par centimetriem zemes, un viņu varonība, kas norakstīta no reālās dzīves, Sema Mendesa apziņā iesēdās pēc kāda no viņa vectēva atmiņu stāstiem. Izvēlēdamies drosmīgu narācijas formātu – šķietami bez montāžas vietām, ko savos darbos iedzīvinājuši arī Alfrēds Hičkoks (“Virve”, 1948), Ēriks Pope (“Ūteija, 22. jūlijs”, 2018), Sebastians Šipers (“Viktorija”, 2014) un Alehandro Injaritu (“Putncilvēks”, 2014), – viņš seko diviem britu karavīriem, kuri saņem pavēli nokļūt ienaidnieka aizmugurē. Limitētā laika posmā un dzīvību apdraudošos apstākļos viņiem jānogādā ziņojums, kas pašos Francijas ziemeļos no drošas nāves ļautu izglābt 1600 karavīrus.

Viens no viņiem ir Bleika vecākais brālis, un, spītēdams loģikai un briesmām, viņš kopā ar Skofīldu dodas ceļā. Nāves ēna ir sajūtama teju uz katra puišu soļa, un kamera (operators Rodžers Dīkinss), kas bieži pavērsta abu skatienu virzienā, arī skatītāju iemet Pirmā pasaules kara ārprātā. Līķi ar uzburbušām sejām un uzšķērstiem vēderiem, izsalkušas žurkas, izārdīti lauki – realitātes klātbūtne ir klātesoša, bet neziņa, kas varoņus sagaidīs pēc nākamā soļa, tur skatītāja nervus nospriegotus līdz pašām beigām. Mendesa filmas uzstādījums un izpildījums pārliecinoši iekļauts starp 2019. gada labākajām kinofilmām, un to savā TOP 10 iekļāvis arī Amerikas filmu institūts.

“1917”

Lielbritānija, ASV, 2019

Režisors: Sems Mendess

Lomās: Dīns Čārlzs Čepmens, Džordžs Makejs, Kolins Fērts, Marks Strongs, Benedikts

Kamberbečs, Ričards Madens, Endrū Skots

No 10. janvāra kinoteātros

Filmas “1917” treileris: