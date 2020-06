VIDEO. Sabiedrības dāmas pandēmijas laikā vienojas kopīgā dziesmā: sociālo tīklu lietotāji viņas “apēd bez sāls”

View this post on Instagram

We are women. It matters. We stand together. We believe in the humanity of people. We believe in the power of femininity, tenderness and conversation. We don’t advocate violence, aggression or injustice. We believe in equality, diversity and inclusivity. Every life matters 💕 Thank you to our dear friends being at home, but still united in love @inese.amoralle @samantatina @rajecka #ilzeķuzuleskrastiņa @kristine.opolais @martagrigale @dadalove @darta_danevica @sandadejus @patrishamusic @karinatropa @vinetaelksne @alicekante @aminata_savadogo @reiznieceozola @dinara_rudan @carousel_band @greetagarbo @ksenijasidorova @elina.gluzunova @ditagrauda @lienegreifane @radio_trio @rezija_kalnina @perlumamma.lv @katrinagupalo