Publicitātes foto

Finanšu pratība jeb gudra finanšu plānošana ir smalka lieta, ko katrs mācās dažādos veidos – citiem jau bērnībā vecāki mudina darīt kādus darbiņus, lai saprastu, ka nauda ir jānopelna un tā nenokrīt no gaisa, līdz ar to izprotot vērtību, savukārt citiem izpratne par to veidojas, pametot vecāku māju, sasniedzot pilngadību. Pārtikas produkti ir tā izdevumu daļa bez kuras nevar iztikt un kas sastāda lielu daļu izdevumu, kas ģimenēs pārsvarā tiek segta no vecāku maciņiem. “Maxima” veica interesantu eksperimentu, lai noskaidrotu vai bērni zina, cik maksā pārtikas produkti.

Pārsteidzoši, bet lielākoties bērnu minējumi par produktu cenām “Maxima” veikalos bija tuvu patiesībai. Iespējams, par mazo ķiparu finanšu pratību vēl ir par agru spriest, bet to, ka pārtikai nav jāmaksā dārgi un ka vecākiem nav jāpārmaksā, lai sagādātu ģimenei produktus, bērniem gan ir skaidrs!

Skaties video: