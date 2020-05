Publicitātes foto

Turpinot Latvijas Televīzijas koncertu ciklu, 29. maijā tiešraidē no Z studijas uzstāsies drosmīgie žanru robežu šķērsotāji – grupa “Dagamba”. Koncerts būs vērojams LTV1, satura atskaņotājā REPLAY.lv un LTV Facebook kontos.

Mūziķi sola, ka tiešraidē no Z studijas izskanēs kārtīgs atskats uz grupas pastāvēšanas laikā paveikto – sākot no grupas “Dagamba” versijām par Baha tēmu, beidzot ar skaņdarbiem no programmas “Ludwig Van Rammstein”, ko atzinīgi novērtējusi arī grupa “Rammstein”.

Grupu veido pieci mūziķi – grupas dibinātājs, solo čellists Valters Pūce, viņa bērnības draugs, basa čellists Antons Trocjuks, pianists Dainis Tenis, irāņu perkusionists Hamidreza Rahbaralam un bundzinieks Artūrs Jermaks. “Dagamba” nebaidās savā mūzikā eksperimentēt un veiksmīgi kombinē roka, popa, pasaules un klasisko mūziku. “Šajā pārdomu laikā vēlamies ieskatīties ne tik senā pagātnē, kurā Bahu pirmo reizi aizvedām uz Irānu, Vivaldi kļuva par rokzvaigzni, Bēthovens sadarbojās ar “Rammstein” un kā paši kļuvām par klasiskās mūzikas huligāniem. Ceram uz iedvesmojošu koncertu,” pauž Valters Pūce.

Grupas “Dagamba” koncerts Z studijā – 29. maijā plkst. 21.20 LTV1 un REPLAY.lv tiešraidē. Koncertu būs iespējams vērot arī LTV un REPLAY.lv Facebook lapās. Koncertā uz mazu sarunu par dzīvi un šo laiku mūziķus aicinās LTV raidījumu vadītāja Eva Johansone.

