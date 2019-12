Publicitātes foto

Dziedātājs Aivo Oskis piepildījis vienu no saviem sapņiem un laidis klajā sevis izlolotu dziesmu “Dive Deep”. Tā veidota dziedātājam līdz šim neierastā stilā, tāpēc viņš ar nepacietību vēlas nodot šo dziesmu plašākas auditorijas vērtējumam.

Dziesma “Dive Deep” Aivo ir īpaši tuva, jo tās ceļš aizsācies jau pirms pieciem gadiem, kad viņš, dzīvodams un mācīdamies Lielbritānijā, izsapņoja sapni par to. Oskis sarakstīja dziesmu, sadarbojoties ar draugu no Londonas – Leon Saunders, taču noglabāja to vēlākam laikam, lai atkal pie tās atgrieztos brīdī, kad jutīs, ka pienācis īstais mirklis tai uzmirdzēt. Dzīvē viss iekārtojās tā, ka “Dive Deep” tika pabeigta un pirmo reizi publiski izskanēja tikai šī gada nogalē. Dziesmu aranžējis mūzikas producents Rassell (Ruslans Kuksinovičs).

“Dive Deep” vēstījums ir kā pamudinājums nebaidīties no jaunām attiecībām, ja iepriekšējās nav izdevušās. Aivo uzskata, ka arī sirdssāpes ir tā vērtas un, tikai nebaidoties, un atklājot kā jūties, ir iespējams satikt to īsto, vienīgo. “Lai cik grūti tas nešķistu, tomēr, ja attiecības neizdodas, mēs iemācāmies kaut ko jaunu gan par sevi, gan dzīvi kopumā. Šāda pieredze ļauj mums mainīt attieksmi pret noteiktām lietām, bet nevajag baidīties uzsākt jaunas attiecības, jo tas mūs attur pilnvērtīgi tās izbaudīt. Iespējams, tieši šīs bailes kļūst par iemeslu tam, kāpēc attiecības izjūk. Šo pašu domu var attiecināt arī uz draudzību un patiesībā jebkuru jaunu uzdrīkstēšanos,” saka Aivo.

Turklāt Aivo var pačukstēt, ka dziesmai “Dive Deep” ir nofilmēts videoklips, kas tiks publicēts janvāra beigās.

