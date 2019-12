Latvijas Radio Pieci.lv ētera balss Toms Grēviņš. Foto: Lauris Vīksne

Otrdien 31. decembrī plkst. 20.00 Doma laukumā notiks Vecgada vakara pasākums. Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa apmeklētājus iesildīs grupa “Eddie Dove band”, taču plkst. 22.00 sāksies dīdžeja Toma Grēviņa vadītās Vecgada ballīte, kas notiks līdz pat 2.00 Jaungada naktī.

Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņā par svinīgu atmosfēru rūpēsies arī amatnieki un tirgotāji – tur būs dejas, varēs piedalīties laimes liešanā, notiks nākotnes zīlēšana un citas tradicionālās Vecgada aktivitātes lieliem un maziem.

Dīdžejs Toms Grēviņš no 17. līdz 23. decembrim piedalījās Latvijas Radio 5 labdarības maratonā “Dod Pieci!”, kur īpašajā stikla studijā Doma laukumā noritēja 152,5 stundas tiešraides. Maratonā šogad izdevās saziedot 438 197 eiro, kuri nodrošinās pilnvērtīgu uzturu neārstējami slimajiem cilvēkiem, kuri vairs nevar paēst paši, kā arī citu paliatīvās aprūpes atbalsta terapiju.

“Eddie Dove band” raksturo enerģija, draudzīga un pozitīva attieksme, kā arī muzikāla daudzveidība. Mūziķi izpilda labākos Rock’n Roll skaņdarbus, pievienojot tiem ārzemju un latviešu estrādes mūzikas hitus.

Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš notiks vēl līdz 8. janvārim!

Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa darba laiks:

Darba dienās no 10.00 līdz 20.00

Piektdienās un sestdienās no 10.00 līdz 22.00

Svētdienās no 10.00 līdz 20.00

Jaungada naktī no 10.00 līdz 2.30