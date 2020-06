No kreisās: Rūta Dvinska, Dagmāra Legante-Celmiņa, Daina Jāņkalne un Zane Vaļicka. Publicitātes foto

Vasarai tik ļoti piestāv ziedi, svārki un pozitīvas emocijas, tāpēc televīzija sievietēm “STV Pirmā!” un iepirkšanās un izklaides centrs “Akropole” arī šogad iedvesmo visas Latvijas dāmas ļauties sievišķībai un jūnijā 30 dienas tērpties svārkos un kleitās.

Izaicinājumu jau pieņēmušas “STV Pirmā!” raidījumu vadītājas – Zane Vaļicka, Dagmāra Legante – Celmiņa, Daina Jāņkalne un Rūta Dvinska, kā arī iepirkšanās un izklaides centra “Akropole” vadītāja Zane Kaktiņa, kuras mudina savam piemēram sekot arī citas. Sievietes atklāti saka – tas patiesi būs īsts izaicinājums, jo bikses nereti tiek uzskatītas par krietni ērtāku apģērbu.

Tomēr velti – arī kuplos svārkos var braukt ar riteni, strādāt dārzā vai skriet rīta krosu, tā vairojot pozitīvas emocijas sevī un izpelnoties sirsnīgus smaidus no apkārtējiem. Turklāt dāmai, kura izaicinājumā piedalīsies visaktīvāk un sociālajos tīklos priecēs ar krāšņākajiem foto, sarūpēts īpašs pārsteigums – viņa saņems “Akropole” dāvāto iespēju 100 eiro vērtībā iegādāties pašu skaistāko kleitu kādā no iepirkšanās centra veikaliem. Dāmas, uz priekšu – svinam sievišķību, izaicinām, uzmundrinām viena otru un jūniju pavadām kleitās vai svārkos!

“Ikdienā kleitā vai svārkos mani var sastapt reti, jo vienmēr steidzos – nenokavēt, paspēt laikā un reizē būt arī lieliska mamma. Biksēs to visu īstenot šķiet vienkārši ērtāk.

Taču ar prieku pieņemu šo izaicinājumu, lai atgādinātu – ir jāsteidzas lēnām un jāļauj sev pašai, apkārtējiem un mīļotajam cilvēkam sajust, ka esmu trausla – tāda kuru saudzēt un lutināt.

Domāju, tik sievišķīgs apģērbs man palīdzēs ļauties šai īpašajai sajūtai, ka esmu pirmā, īstā, vienīgā – sieviete!” par izaicinājumu saka sarunu šova “Starp mums runājot” vadītāja Zane Vaļicka.

Viņai pievienojas arī raidījuma “Māmiņu Klubs” vadītāja Rūta Dvinska, sakot, ka labprāt kleitas vilktu pat dārza darbos. “Nenoliedzami, kleita rada īpašu sajūtu, bet tā ir arī ērts apģērbs. Ar kleitu var “spēlēties” un katra no tām piešķir ikdienai noskaņu – īsāka kleita ļauj būt koķetākai, garāka pašpārliecinātākai! Manā skapī kleitu netrūkst, bet vienmēr atrodas vieta kādai jaunai. Visu jūniju tērpties kleitā vai svārkos būs svētki!”

“Nav šaubu, ka kleitas un svārki ir īstens sievišķības simbols – tieši tādēļ šogad esmu pieņēmusi “STV Pirmā!” izaicinājumu visu jūniju bikses atstāt skapī un dot priekšroku svārkiem un kleitām. Aicinu ikvienu dāmu ļauties sievišķībai, kļūt par izaicinājuma dalībnieci un uzņemt fotogrāfijas iepirkšanās un izklaides centrā “Akropolē”, lai pretendētu uz mūsu īpašo simpātiju balvu. Tērpšanās kleitās un svārkos noteikti radīs svētku sajūtu, turklāt, ja esat lieliskās kleitas vai skaistāko svārku meklējumos, noteikti tos atradīsiet “Akropolē” – ievērojot visus nepieciešamos pasākumus, esam parūpējušies, lai katrs “Akropoles” apmeklējums būtu ērts un drošs,” pauž iepirkšanās un izklaides centra “Akropole” vadītāja Zane Kaktiņa.

Kā piedalīties izaicinājumā “30 dienas svārkos vai kleitās?”

“STV Pirmā!” jau ceturto gadu sievietes visā Latvijā izaicina jūnijā tērpties kleitas vai svārkos, un ik reizi akcijai atsaucas simtiem dāmu, sociālos tīklus pārpludinot ar sievišķīgām fotogrāfijām. Lai piedalītos izaicinājumā arī šogad, ik dienu no 1. līdz pat 30. jūnijam, pirms došanās savās gaitās, nofotografē sevi un savu vasarīgo tērpu, bet bildi publicē Facebook vai Instagram, pievienojot tēmturi #STVUzvelcKleitu. Un iespējams tieši tu 1. jūlijā tiksi palutināta ar īpašu balvu – 100 eiro dāvanu karti no iepirkšanās un izklaides galvaspilsētas “Akropole”. Turklāt “Akropole” ir sarūpējusi arī simpātiju balvu – dāvanu karti 50 eiro vērtībā – uz to var pretendēt tās dāmas, kuras priecēs ar bildēm vasaras košajās kleitās vai svārkos, kas tapušas tieši iepirkšanās un izklaides centrā “Akropole”. Tāpat visu jūniju vasaras sievišķīgākā izaicinājuma dalībnieces aicinātas sekot līdzi „STV Pirmā!” Facebook lapai, kur tiks apkopotas skaistāko kleitu un svārku foto, būs iedvesmojoši stila padomi un praktiskas online meistarklases, kā arī iespēja uzzināt, ko par izaicinājumu domā sabiedrībā zināmas personības.