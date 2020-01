Foto: Unsplash

Attiecības ir sarežģīta “ķīmija” starp vīrieti un sievieti. Jā, mēs patiešām visi vēlamies, lai tās būtu teju vai ideālas, tajā pašā laikā mēs visi zinām, ka ideālas attiecības neeksistē. Tomēr, kas atšķir stabilas attiecības no nenobriedušām?

Lūk, 5 galvenās atšķirības, kas tev apliecinās to!

1. Tu daudz domā par pagātni?

Ja tu nekādi nevari atlaist savu pagātni vai piedot partnerim kaut ko iepriekšējās attiecībās, ja tu nemitīgi runā par to un atgriezies aizvien pie tā, neizdarot nekādus secinājumus – tavas attiecības nevar nosaukt par nobriedušām. Pāris, kas ir gatavs nopietnām attiecībām, nebaidās runāt par nākotni, būvēt plānus un iet lieliem soļiem pretī tai. Viņi nekavējas atmiņās par to, kas bijis. Viņi plāno to, kas būs.

2. Viņš/ viņa nav ideāls?

Tu pat nepieļauj savās domās, ka varētu apprecēties ar kādu vīrieti (sievieti), kas kaut vai vienā vai divos punktos neatbilst tavam ideālam? Nenobriedušu attiecību tipiskākā piezīme! Cilvēkus nemīl viņu ideālo īpašību dēļ, arī nenosoda, ka viņi neattaisno kādas cerības, jo tas nebūt nenozīmē, ka partneris jums nav piemērots.

3. Nobriedušās attiecībās nav ultimātu!

Ja tavs partneris ar kaut ko nav gatavs samierināties un izvirza tev ultimātus, varbūt viņš vēl tomēr nav gatavs stabilām attiecībām… Ultimāti un attiecības ir antonīmi.

4. Mīļotais cilvēks tev neuzticas par 100%

Ja tā ir, jums nebūs stabilas attiecības, jo pašos pamatos tas ir pretrunā ar attiecībām. Ja jūs viens otram vēlaties veltīt savu dzīvi un emocijas, bez uzticības nekas nesanāks. Ja viņš (viņa) tevī šaubās, patiesībā tā ir nepārliecība par sevi!

5. Tu nedod savam mīļotajam brīvo laiku?

Stabilās attiecībās nav jautājumu par to, ka katram no jums var būt savs hobijs, sava aizraušanās, savs intīmais brīdis, kad vēlaties to pavadīt kaut vai viens pats ar sevi vai satikties ar draugiem. Nenobriedušās attiecībās gan šāds jautājums ir. Plus vēl ir greizsirdība. Un kopumā tas viss veido nepareizu attiecību priekšstatu.