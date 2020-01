Publicitātes foto

Cilvēku veido un raksturo daudzi faktori, tostarp arī masu mediju un citu informācijas avotu patēriņš. Plaši patērēts medijs Latvijā ir televīzija (TV) – jaunākie pētījumu kompānijas “Kantar TNS” dati rāda, ka Latvijā auditorijā no 4 gadu vecuma TV ik dienu skatās vairāk nekā 67% iedzīvotāju, tam veltot vidēji 4,3 stundas dienā.

Ko par Latvijas iedzīvotājiem liecina viņu TV skatīšanās paradumi? Apkopotie TV programmu dati par 2019. gadu rāda, ka visskatītākais komerctelevīzijas kanāls pērn bijis TV3, skatītājiem visbiežāk izvēloties izklaidējošu un emocionāli iesaistošu saturu. Mediju grupa “TV3 Group” ir apkopojusi 10 pērnā gada skatītākās TV3 pārraides un aicina iepazīties, kā izskatītos Latvijas iedzīvotāja portrets, ja to balstītu tieši viņa TV skatīšanās paradumos.

Avantūrists un romantiķis

Publicitātes foto



Starp TV3 translētajiem raidījumiem viens no skatītākajiem pērn bijis pašmāju attiecību šovs “Saimnieks meklē sievu”, kas piektajā sezonā skatītājus pārsteidza ar īpaši kolorītiem varoņiem un viņu mīlas stāstiem. Sezonas spraigajiem attiecību līkločiem televīzijā līdzi sekoja katrs trešais jeb kopumā teju 620 tūkstoši TV skatītāju Latvijā, tam kļūstot par aizvadītā gada piekto skatītāko TV3 pārraidi.

Attiecību šovs bija plaši skatīts arī digitālajā platformā 3Play, kur kopumā šovs ir radījis teju miljons jeb vairāk nekā 969 tūkstošus video skatījumu. Par to, ka tieši piektā šova sezona pulcēja īpaši plašu skatītāju loku, liecina lielais skatījumu pieaugums, salīdzinot ar šova ceturto sezonu, 5. sezonā video skatījumi pieauguši par 84%.

Tāpat šova “Saimnieks meklē sievu” popularitāti apstiprina portāla Skaties.lv rādītāji. Ziņas par šova saturu skaties.lv portālā ir īpaši iecienītas – tās ir lasījuši 650 tūkstoši interneta lietotāju, kuri, ar šovu saistītos rakstos, veica teju 30 miljonus lapu skatījumu.

Ambiciozs dziedātājs

Publicitātes foto



Pērn TV3 kanālos bija skatāma pasaulslavenā muzikālā šova “X Faktors” trešā sezona, kurā sevi pierādīt varēja Latvijas skanīgāko balsu īpašnieki. Reitingi apstiprina, ka tas bija liels notikums – gandrīz katrs otrais TV skatītājs svētdienas vakarus pavadīja, sekojot līdzi muzikālā šova dalībnieku izaugsmei. Kopumā šovs sasniedza 840 tūkstošus skatītāju, to 10 skatītāko TV3 pārraižu topā ierindojot sestajā vietā.

Savukārt digitālajā platformā 3Play šovs ir sasniedzis vairāk nekā miljonu video skatījumu. Dalībnieku muzikālajām gaitām fani sekojuši līdzi arī portālā skaties.lv, kur par šovu interesi izrādīja kopumā 670 tūkstoši unikālo lietotāju.

Tradīciju piekritējs

Publicitātes foto



Gadu gaitā kanāls TV3 ir iedibinājis vairākas tradīcijas, un filma “Viens pats mājās”, kas Ziemassvētku gaidīšanas laikā ienes svētku noskaņojumu ikvienā ģimenē, ir viena no tām. 2019. gadā pirmssvētku laikā, filmas pirmā daļa un leģendārais izsauciens “Kevin!” piesaistīja vairāk nekā 361 tūkstoši skatītāju, padarot filmu par aizvadītā gada trešo skatītāko TV3 pārraidi. Tikmēr filmas otrā daļa “Viens pats mājās 2”, kurā Kevins nejauši nokļūst lielajā Ņujorkā, ir uzrunājusi katru piekto Latvijas iedzīvotāju vai gandrīz 390 tūkstoši skatītāju, tai kļūstot par 2019. gada otro skatītāko pārraidi.

Iejūtīgais līdzcilvēks

Publicitātes foto



Starp gada skatītākajām pārraidēm ierindojusies arī svinīgā apbalvošanas ceremonija “Latvijas Lepnums”, kuras laikā jau 16. reizi tika godināti tie līdzcilvēki, kas nesavtīgi skolo, glābj, palīdz un rūpējas. Apbalvošanas ceremonija daudziem ir skaists gada nogales notikums, kura laikā iespējams pārdomāt gada laikā paveikto un dzīves vērtības. 2019. gadā “Latvijas Lepnums” ceremonija televīzija sasniedza 350 tūkstošus TV skatītājus, tai kļūstot par ceturto skatītāko aizvadītā gada TV3 pārraidi.

Taisnības cīnītājs

Publicitātes foto



TV3 raidījums “Bez Tabu” kopā ar saviem skatītājiem ir jau vairāk nekā 19 gadus, palīdzot viņiem ikdienas likstās. Ikgadējs notikums ir raidījuma īpašā Gada balvas ceremonija, kurā dažādās ironiskās nominācijās tiek akcentēti skaļākie gada stāsti. Ceremonija piesaistīja 356 tūkstošus TV skatītājus, kas ir vairāk kā puse Rīgas iedzīvotāju kopumā. Tādējādi ierindojot to devītajā vietā 10 skatītāko TV3 raidījumu topā.

Patriots un humorists

Publicitātes foto



Starp 2019. gada skatītākajām TV3 pārraidēm lielākā daļa ir tieši pašmāju produkti, pierādot, ka priekšroku Latvijas skatītājs dod tieši vietējam saturam. Par visskatītāko TV3 translēto pārraidi pērn kļuvusi Māra Martinsona komēdija “Jaungada taksometrs”, kas pie TV ekrāniem pulcējusi vairāk nekā 387 tūkstošus skatītājus.

Savukārt astotā skatītākā TV3 pārraide 2019. gadā bijusi pašmāju kases grāvējs – Oskara Rupenheita kriminālkomēdija “Kriminālās ekselences fonds”, kas piesaistīja gandrīz 312 tūkstošus TV skatītājus.

Iedzīvotāji pērn novērtējuši arī Andreja Ēķa režisēto pašmāju komēdiju “Klases salidojums”, ko mēdz dēvēt arī par pasaulslavenās amerikāņu komēdijas “The Hangover” latviešu versiju. Tā kļuva par vienu no 2019. gada gaidītākajām TV3 pirmizrādēm un ir septītā skatītākā TV3 pārraide. Filmu redzēja vairāk nekā 310 tūkstoši skatītāju, un tas pārsniedz visu Latvijas vidusskolas absolventu skaitu no 2015. līdz 2018. gadam. Turklāt teju 245 tūkstoši iedzīvotāju uzrunāja arī TV3 veidotais speciālizlaidums par filmas tapšanu un aizkulisēm, un tas kļuva par 10. skatītāko TV3 pārraidi 2019. gadā. Interesanti, ka 66 % no speciālizlaiduma skatītājiem bija sievietes.

Savukārt, ekonomiski aktīvajā mērķa grupā vecumā no 18 līdz 59 gadiem, TV3 ir bijis pārliecinoši skatītākais kanāls ar skatīšanās laika daļu 12,2%, kas ir gandrīz divas reizes vairāk kā nākamajam kanālam topā.