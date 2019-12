Foto: ekrānuzņēmums

Kas ir īsti brīnumi? Vai Ziemassvētkos nosapņotais piepildās? Vai, rūpīgi ieskatoties, var ieraudzīt ziemeļbriežus, kas velk kamanas? Un vai ciniķiem un skeptiķiem ari atrodas vieta pie svētku galda? Katram savi īstie Ziemassvētki! Pats galvenais, kas vajadzīgs svētku sajūtai, ir iespēja svinēt tā, kā pašam gribas. Ziemassvētku vecītim ar daudzu gadu stāžu Kasparam Pūcem darba gaitās nācies redzēt un piedzīvot to, kas parasti svinētāju acīm paslīd garām nepamanīts – reizēm arī īstus brīnumus.

Dodoties Ziemassvētku vecīša gaitās, Kaspars Pūce ir saticis visdažādākos cilvēkus un izjutis īstu svētku prieku. Taču īpaši viņam atmiņā iespiedies kāds Ziemassvētku vakars pirms vairākiem gadiem, kad Kaspars Pūce pats savām acīm ieraudzījis krāšņu ilustrāciju tautasdziesmai par sidrabiņa lietiņu Ziemassvētku vakarā.

Ziemassvētku vecītim nākas piedzīvot arī šādas tādas neērtības, piemēram, Rīgā nevar braukt ar kamanām, jo ar briežiem pilsētā pārvietoties nav atļauts un tiem jāpaliek ganīties Brīvdabas muzejā. Taču šādas ķibeles atsver īsti brīnumaini vakari.

“Tas bija pirms vairākiem gadiem – varbūt kāds atceras, – kad no debesīm lija lietutiņš, kas lēnām pārvērtās ledutiņā,” stāsta pieredzes bagātais Ziemassvētku vecītis, kuru pārsteigt nav viegli. “Visi ceļi spīdēja no ledus, mašīnai, ar kuru pārvietojos, logs pamazām pārklājās ar ledu. Tas bija Mārupes pusē, visi ceļi tukši, un es tur vienīgais. Izkāpju ārā tāds, kāds esmu, cītīgi tīru to logu, iekāpju atpakaļ, bet pēc brīža atkal viss aizsalis. Kā tādā skaistā pasakā – sidrabiņa lietiņš lija Ziemassvētku vakarā.”

Video: