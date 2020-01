38 gadus vecā Megana Mārkla izdarījusi kaut ko negaidītu. Karaliskās ģimenes fani ņēmušies aktīvi komentēt nesen notikušo arī interneta vietnēs un sociālajos tīklos.

Saseksas hercogu atvaļinājums ir galā. Ziemassvētkus un gadu miju Megana Mārkla sagaidīja Kanādā, kopā ar vīru, princi Hariju un septiņus mēnešus veco dēliņu Ārčiju, kā arī ar savu mammu Doriju. Tuvākajās dienās pāris atgriezīsies Londonā.

Pēdējā laikā britu attieksme pret Meganu ir uzlabojusies, īpašu ažiotāžu sacēlis kāds Twitter publicēts video. Tajā redzams, kā Megana, ģērbusies bēšas krāsas mētelī ar lietussargu, lietainā dienā atradusies uz ielas. Negaidīti Megana aizskrējusi no saviem miesassargiem, pieskrējusi pie nožogojuma un draudzīgi sasveicinājusies ar kādu mazu meiteni.

Pēc tam Megana kādu mirkli ar mazo meitenīti draudzīgi aprunājusies. Pēc tam hercogiene draudzīgi paspieda rokas vēl vairākiem citiem cilvēkiem, kas stāvēja aiz nožogojuma. Megana izturējās patiešām draudzīgi.

Šis īsais video pārsteidzis daudzus britus. “Megana ir brīnišķīga. Viņa pieskrēja tik augstu papēžu kurpēs, lai pasveicinātu mazu meiteni”, “Viņa aizskrēja no saviem miesassargiem, lai satiktu pēc iespējas vairāk cilvēkus. Viņa ir lieliska” – šādus teikumus var lasīt par hercogieni pēc tam, kad daudzi briti bija noskatījušies šo video.

Ceturtdien, 9.janvārī, Keitai Midltonei gaidāma dzimšanas diena. Prinča Viljama sievai paliks 38 gadi. Sagaidāms, ka Megana Mārkla un princis Harijs šajā datumā jau būs Londonā.

Video:

Meghan Markle, the Sweetest Human, Runs through the rain in heels to Greet a young girl❣️ pic.twitter.com/up3s38GLUL

