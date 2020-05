Princese Diāna ar dēliem – princi Hariju un princi Viljamu. Foto: EMPICS/ SCANPIX/ LETA

Kanālā BBC pirmizrādi piedzīvojusi dokumentālā filma par psiholoģisko cilvēku veselību, kurā nofilmējies arī Lielbritānijas karalienes Elizabetes II mazdēls, princis Viljams.

Filmā viņš pastāstījis arī par savām atklāsmēm, kā arī sāpīgām atmiņām.

Par bērnu piedzimšanu un mammas, princeses Diānas, zaudēšanu:

Princese Diāna ar dēliem (no kreisās) – princi Hariju un princi Viljamu 1995.gadā. Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

“Bērnu piedzimšana pilnībā maina mūsu dzīvi. Kad tu piedzīvo kaut ko, kas tevi ļoti sāpina un atstāj dziļas rētas dvēselē – manā gadījumā tā bija manas mammas agrīnā nāve, emocijas sākumā pilnībā noklust, bet, kad tu pats kļūsti par tēvu, atgriežas atpakaļ un iemājo tavā apziņā. Ja blakus nav cilvēka, kas tev var palīdzēt, tad ir ļoti, ļoti smagi… Mēs ar Ketrīnu viens otru atbalstām un vienmēr grūtības pārvaram kopā, mēs attīstāmies un mācāmies kopā. Bērnu piedzimšana ir viens no pārsteidzošākajiem brīžiem manā dzīvē un vienlaikus – tas ir arī viens no biedējošākajiem momentiem.”

Par bailēm no publiskas uzstāšanās:

No kreisās: princis Endrjū, princis Harijs un princis Viljams. Foto: SWNS/ SCANPIX/ LETA

“Es esmu pārvarējis bailes no publiskas uzstāšanās. Es to izdarīju tad, kad pārtraucu likt lēcas pirms tam, kad man bija jāuzstājas lielas auditorijas priekšā. Tas palīdzēja, jo cilvēku sejas tālumā bija miglainas, es nesapratu un neatšķīru, kurš no cilvēkiem uz mani skatās. Bet es redzēju pietiekoši, lai varētu izlasīt kādu tekstu, tomēr nevarēju saskatīt, piemēram, telpu kopumā.”

Par mīlestību pret futbolu:

Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

“Es vienmēr esmu mīlējis futbolu, bet tagad es mīlu to vairāk, nekā jebkad agrāk. Es nezinu, ar ko tas ir saistīts – iespējams, tāpēc, ka tagad esmu tētis. Futbols ir labs veids, kā iemācīties kaut ko sasniegt, tāpat arī spēle palīdz satuvināties ar citiem cilvēkiem.”

Par iniciatīvu un psiholoģisko veselību:

“Pašnāvība ir viens no galvenajiem veidiem nāves iemesliem vīriešiem, kas ir jaunāki par 45 gadu vecumu. Tas ir baisi, tas biedē. Šķiet, ka vīriešiem ir reāla problēma ar atklātību un spēju parunāt par savām problēmām. Ja mēs varētu vismaz kaut kādā veidā ietekmēt šo baiso statistiku, tā būtu patiesa iniciatīvas “Heads Together” veiksme.”

Atgādināsim, ka princese Diāna gāja bojā traģiskā autoavārijā 1997.gada 31.augustā. Tolaik princim Viljamam bija 15 gadu, bet jaunākajam brālim, princim Harijam – 12 gadu.

Princeses Diānas bēres 1997.gadā. Foto: PA IMAGES/ SCANPIX/ LETA

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.