Ministrs Edgars Rinkēvičs: Ir izgudrota velnišķīga aplikācija, kas izsekos visu, ko darām un nedarām

Latvijas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs sociālajā vietnē Facebook.com uzrakstījis savu viedokli par sacelto ažiotāžu ap jauno aplikāciju #Aptuticovid. Kā zināms, daudzi uzskata, ka jaunā aplikācija būšot veids, kā izmantojot tehnoloģijas, varēs izsekot cilvēka privātās dzīves gājumiem un piekļūt citai personīgai informācijai.

Edgars Rinkēvičs par to teic: “Gluži kā superintendantu Samsonu pirms 400 gadiem mani drebina drebuļi un trīcina trīcekļi. Mani šausmina šausmas. Mana sirds gurst un kājas atsakās klausīt. Mana mēle kalst un acis asaro.

Ir izgudrota velnišķīga aplikācija, kas tagad izsekos visu, ko darām un nedarām, mūsu labos un ne tik labos sapņus, mūsu domas un gaitas.

Citplanētieši un viņu pakalpiņi no Bilderbergas kluba un vietējās filiāles Pokaiņos beidzot ir atraduši veidu, kā pakļaut mūsu prātus un uzzināt mūsu visslēptākās vēlmes, vest mūs apgrēcībā pret mūsu gribu un piesmiet mūsu vislabākos nodomus.

Ja nopietni, tad tie, kas nevēlas lietot aplikāciju #Apturicovid, tā ir jūsu izvēle, neviens to nevar un negrasās uzspiest. Šī rīka izmantošana ir brīvprātīga, paldies tiem, kas to dara, saprotu tos, kas nevēlas to darīt. Neuztraucieties par savu privāto dzīvi saistībā ar šo aplikāciju. Ja tā nebūs telefonos, tad nekas ļauns nenotiks, taču, lietojot sociālos tīklus un ievietojot tajos informāciju par sevi un saviem paradumiem, esiet uzmanīgi, ja tiešām raizējieties par Lielo brāli un viņa negantajiem nodomiem. Algoritmi samērā ātri parāda jūsu ieradumus un pastāsta vairāk nekā variet iedomāties. Taču arī tā ir jūsu brīva izvēle.

Lai kādi būtu mūsu viedokļi, vienu gan aicinu darīt (un ne tikai koronavīrusa dēļ, bet vispārējās higiēnas labad)- mazgāsim rokas pēc iespējas biežāk, ievērosim vismaz 2 metru distanci un ja jūtamies neveseli, tad paliekam mājās un sazināmies ar ārstu.

Viss pārējais, lai paliek katra ticības un pārliecības jautājums.”

