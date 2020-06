Foto: Unsplash

Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 6. līdz 12. jūnijam:

Sestdiena, 6.jūnijs: eņģelis var palīdzēt aizsargāt bērnus no nepatikšanām un nelaimēm. Palūdz viņam par to laikā no 09:15 līdz 09:45.

Svētdiena, 7.jūnijs: tikt galā ar nakts murgiem un bezmiega izdosies, ja palūgsi par to savam eņģelim laikā no 17:42 līdz 18:35.

Pirmdiena, 8.jūnijs: vari vērsties pie sava Sargeņģeļa laikā no 10:45 līdz 11:22, viņš palīdzēs pasargāt tevi un tavu ģimeni no slimībām.

Otrdiena, 9.jūnijs: eņģelis palīdzēs tev tikt galā ar finansiālām grūtībām, ja tu palūgsi viņam par to laikā no 10:15 līdz 10:57.

Trešdiena, 10.jūnijs: veiksmīgi nokārtot eksāmenus un iegūt jaunas zināšanas būs vieglāk, ja lūgsi savam eņģelim atbalstu. Dari to laikā no 06:42 līdz 07:25.

Ceturtdiena, 11.jūnijs: aizsardzību no māņiem un nodevības tev izdosies iegūt ar sava eņģeļa atbalstu. Palūdz viņam to laikā no 08:56 līdz 09:45.

Piektdiena, 12.jūnijs: tikt galā ar sliktiem ieradumiem arī var palīdzēt tavs Sargeņģelis – lūdz viņam par to laikā no 12:22 līdz 13:15.

