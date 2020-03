Foto: Pixabay

Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 20. līdz 27. martam:

Piektdiena, 20.marts: laikā no plkst. 06:15 līdz 07:00 eņģelim vari palūgt piedošanu par rīcību, ko tu nožēlo. Patiesa atzīšanās savā nepareizajā rīcībā tev parādīs tavu īsto un pareizo ceļu.

Sestdiena, 21.marts: šodien laikā no plkst. 11:16 līdz 11:47 palūdz palīdzību eņģelim, lai viņš tev palīdz izdarīt ieplānoto un iecerēto. Šā brīža situācijā tas ir ļoti svarīgi.

Svētdiena, 22.marts: laikā no 08:27 līdz 09:17 eņģelis sadzirdēs lūgšanas no tiem, kas vēlas nokļūt ātrāk mājās un būt drošībā.

Pirmdiena, 23.marts: izvairīties no meliem, nelaimes gadījumiem un māņiem eņģelis tev palīdzēs, ja tu par to viņam palūgsi laikā no 10:43 līdz 11:32.

Otrdiena, 24.marts: šajā dienā no 11:15 līdz 11:46 vari palūgt eņģelim, lai viņš tev palīdz tikt galā un uzveikt atkarību no sliktiem un kaitīgiem ieradumiem.

Trešdiena, 25.marts: atrast pareizo ceļu sarežģītā situācijā, ieraudzīt atbildi uz jautājumus tev arī var palīdzēt eņģelis. Lūdz par to viņam laikā no 12:13 līdz 12:48.

Ceturtdiena, 26.marts: uzlabot attiecības ar tuviniekiem, pārvarēt strīdus un domstarpības eņģelis palīdzēs tev, ja palūgsi viņam par to laikā no 10:38 līdz 11:21.

Piektdiena, 27.marts: novērst bēdas, kas var apdraudēt tavu ģimeni tev palīdzēs tev Sargeņģelis, ja ļoti stipri par to viņam lūgsi laikā no 11:42 līdz 12:55.