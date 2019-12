Foto: Pixabay

Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 20. līdz 27. decembrim:

Piektdiena, 20.decembris: tikt galā ar finanšu problēmām tev palīdzēs saruna ar savu Sargeņģeli laikā no plkst. 10:14 līdz 11:05.

Sestdiena, 21.decembris: tikt vaļā no nesaprotamām bailēm, šaubām un bailēm tev palīdzēs tavs eņģelis. Palūdz viņam to laikā no 07:45 līdz 08:27.

Svētdiena, 22.decembris: jebkuru vēlēšanos tu vari piepildīt tieši šodien – lūdz savu eņģeli no visas sirds, laikā no plkst. 15:25 līdz 16:15.

Pirmdiena, 23.decembris: šajā dienā lūdzies laikā no 06:55 līdz 07:45 – eņģelis tevi nosargās no pārsteidzīgu lēmumu pieņemšanas.

Otrdiena, 24.decembris: tikt vaļā no tev netīkamas uzmanības tev palīdzēs lūgšanas, ko izteiksi savam eņģelim laikā no plkst. 09:35 līdz 10:26.

Trešdiena, 25.decembris: šajā skaistajā Ziemassvētku dienā palūdz eņģelim atbalstu, lai viņš palīdz tev arī priekšdienās domāt skaidri.

Ceturtdiena, 26.decembris: laikā no plkst. 09:44 līdz 10:35 lūdz Sargeņģelim labvēlību, lai tas palīdz tev sasniegt laimi pēc iespējas drīzāk.

Piektdiena, 27.decembris: šajā dienā eņģelis jālūdz tām sievietēm, kas gaida bērniņu – pasargāt sevi no problēmām grūtniecības laikā tev palīdzēs lūgšanas laikā no 12:45 līdz 13:27.