Foto: Unsplash

Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 13. līdz 19. jūnijam:

Sestdiena, 13.jūnijs: atrisināt sarežģītas problēmas un nekļūdīties tev var palīdzēt Sargeņģelis. Palūdz viņam to laikā no 08:19 līdz 09:00.

Svētdiena, 14.jūnijs: šodien palūdzies laikā no 15:12 līdz 15:45, tas tev palīdzēs atgūt dvēseles mieru un harmoniju sevī.

Pirmdiena, 15.jūnijs: sagaidīt atbalstu no sava Sargeņģeļa tev izdosies, ja sirsnīgi viņam to palūgsi laikā no 08:15 līdz 09:05.

Otrdiena, 16.jūnijs: atgūt iztērēto enerģiju un spēku tev šodien palīdzēs eņģelis – palūdz viņam to laikā no 09:25 līdz 10:18.

Trešdiena, 17.jūnijs: tikt galā ar sliktu noskaņojumu un atvadīties no uztraukums būs vieglāk, ja palūgsi palīdzību eņģelim – dari to laikā no 10:10 līdz 10:55.

Ceturtdiena, 18.jūnijs: grūtības ceļā gadās visiem – gan tiem, kas sevi uzskata par veiksminiekiem, gan tiem, kas vienmēr sūdzas, ka neveicas. Lai no grūtībām izvairītos pēc iespējas maksimāli, palūdz par to eņģelim – dari to šodien, laikā no 07:12 līdz 08:10.

Piektdiena, 19.jūnijs: atrast patieso dzīves aicinājumu un neļauties dažādām provokācijām no malas tev palīdzēs Sargeņģeļa aizsardzība. Palūdz par to eņģelim laikā no 11:15 līdz 11:55.