Kalna svētību kopienas vadītājs mācītājs Andrejs Mediņš. Publicitātes foto

Vakardien, interneta pārraidē Bruknas muižā norisinājās ikgadējais koncerts “Uzcel savu baznīcu!”. Atšķirībā no citiem gadiem šogad koncerts notika “attālināti” valstī esošās ārkārtas situācijas dēļ. Par godu šim notikumam Bruknas Kalna svētību kopienas mācītāju Andreju Mediņu uz interviju bija aicinājis izdevums “Kas Jauns”.

Intervijā mācītājs paudis ļoti atklātas un pat provakatoriskas pārdomas par šā brīža notikumiem pasaulē un Latvijā, kas radušies pandēmijas dēļ. Tā, piemēram, atbildot uz žurnālista jautājumu par to, kā, viņaprāt, šobrīd mainījusies ikdienas dzīve ģimenēs, viņš atbildēja, ka bērni jau tāpat bija noilgojušies pēc skolas, jo esot šausmīgi sadzīvot ar tukšiem, stulbiem, debiliem vecākiem, kuri ir paši sev garlaicīgi.

Savu nelokāmo viedokli mācītājs izteicis arī par pēcdzemdību depresiju, kas, kā zināms, ir psiholoģiska saslimšana, kas smagākos gadījumos prasa arī speciālistu palīdzību. Runājot par to, Andrejs Mediņš teica: “Es nekad neesmu sapratis mātes, kuras dzemdē bērnus un pēc tam tēlo, ka viņām ir pēcdzemdību depresija. Es to stulbumu nevaru saprast – kā tas ir? Kā var būt depresija no tā, ko pats esi radījis?”

Intervijas nobeigumā savu viedokli paudusi arī pazīstamā psihoterapeite Aina Poiša, kura, iepazinusies ar intervijas saturu, sacīja, ka mācītāja viedoklis ir kategorisks un autoritārs. Tāpat viņa norādīja, ka var paust savas domas un viedokli, taču apspriest cilvēku mentālo veselību ir nekorekti.

Mācītāja viedoklis izraisījis arī sašutumu sociālo tīklu lietotāju vidū.

Es nekad nebūtu domājusi, ka to teikšu, bet lielisks piemērs citiem medijiem no @JaunsLV – ko darīt, ja intervējamais sarunā arhaisku sviestu, bet interviju publicēt dikti gribas. Saukt talkā saprāta balsi. Vēlams – ar diplomu, pieredzi un sertifikātu. pic.twitter.com/JggZHb8V08 — alise zarina (@phronemophobe) June 7, 2020

Bruknas džeks ir klasisks ezotēriķis, par to visi runā jau gadiem. — Martastante (@MartasTante) June 7, 2020

Patīk, ka viņš pats izvēlējās ne no šā, ne no tā runāt par postpartum. Depresijas veidu, kurā a) viņam nav vispār nekāda pamata izteikties b)lai arī sabiedrības ultra nosodītā, ir iesaistītas tik daudz skaidri redzamas, fiziskas ķermeņa pārmaiņas. — Līva Kukle (@Livaici) June 7, 2020

Mani nepàrsteidz Mediņa atziņas,vai pareizāk,neizbrīna,ka beidzot viņam,nabagam,tas viss paspruka,ilgi turējās,kaut aizmetņus jau sen varēja nolasīt arī publiski teiktajā. No otras puses-tāpēc jau viņš spēj izdarīt to,ko dara. — Inese Putniece (@inese_putniece) June 8, 2020

Tā ir maskēta cenzūra un autentiskas informācijas profilēšana jeb savas auditorijas nosaukšana par saprāta nespējīgām personām. Neliekuļo. — Mareks Sarnovskis (@sarnovskis) June 7, 2020