Latvijas sirdsdziesmas 2019 fināls Lielvārdē. Publicitātes foto

Lai arī šogad izpaliek ierastais brīvdabas koncerts, raidījuma un dziesmu aptaujas “Latvijas sirdsdziesma” uzvarētāju noteiksim televīzijas tiešraidē. 13.jūnijā izskanēs visas 15 fināla dziesmas, studijā viesosies īpašais viesis – maestro Raimonds Pauls – un mēs noskaidrosim, kura ir skatītāju iemīļotākā sirdsdziesma 2019./2020.gada sezonā.

Raidījuma komanda ir apceļojusi Latviju, lai satiktu visus finālistus, un viņu sveicienus varētu nodot arī fināla tiešraides skatītājiem, jo drošības apsvērumu dēļ mūziķi klātienē neuzstāsies. Katrs no finālistiem sveiks skatītājus no sava novada, sūtot gaišus sveicienus, bet skatītāju uzdevums būs izvēlēties savu iecienītāko dziesmu no finālistiem un balsot. Balsot būs iespējams visa fināla raidījuma laikā – gan telefoniski, gan LTV mājas lapā. Visas finālā iekļuvušās dziesmas uzzināsim raidījumā “Latvijas Sirdsdziesma” 6.jūnijā.

Fināla koncertā izskanēs ne vien visas finālā iekļuvušās dziesmas, bet arī maestro Raimonda Paula radītais dziesmu cikls Guntim Skrastiņam. Pārraides vadītāji, kā allaž – Guntis Skrastiņš un Velga Vītola.

To, kādā secībā finālisti uzstāsies, būs iespējams noskaidrot fināla dienas raidījumā “Latvijas Sirdsdziesma” – 13.jūnijā plkst. 19.05. Savukārt plkst. 21.05 LTV1 un REPLAY.lv tiešraidē būs vērojams “Latvijas Sirdsdziesmu fināls”.