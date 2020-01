Publicitātes foto

2020.gadu aktrise Kristīne Belicka uzsākusi izveidojot savu kontu sociālajā platformā Instagram (@kr.belicka). Tas darīts galvenokārt divu iemeslu dēļ. Pirmais no tiem ir pavisam vienkāršs – kļūt sociāli aktīvākai, apgūt kaut ko jaunu un dalīties ar savu profesionālo daiļradi. Ja līdz šim Belicka vairāk izmantojusi tikai Facebook profilu, tad šogad šīs divas platformas būs tās, kuras nošķir aktrises privāto un profesionālo dzīvi. Uz šo brīdi aktrises Instagram profilā redzamas dažas bildes no viņas esošā profesionālās dzīves arhīva, taču jau pavisam drīz to papildinās jauni foto un video materiāli.

“Es kādu laiku esmu bijusi nedaudz klusāka, nostāk no sabiedrības acīm. Tagad ir sācies jauns gads. Man kāds teica, ka aktīvāk jāpievēršas jaunajām tehnoloģijām, lūk, to arī pamazām sāku darīt. Lai nestāvētu uz vietas, ir jāiet uz priekšu,” – saka Kristīne.

Otrais, pat šķietami svarīgāks iemesls par pirmo, ir Kristīnes Belickas jaunā iecere par personīgā šova veidošanu. Šovam izvēlēts arī diezgan “daudzpusīgs” nosaukums “Tintee”. Zināms, ka Kristīne ir šī brīža tetovētākā Latvijas aktrise, kura neslēpj savu apgleznoto ķermeni nedz bildēs, nedz uz skatuves. “Esmu nolēmusi, to, kas man ir zem/aiz ādas, padarīt par aizraujošu stāstu un dzīvesveidu!”, saka Kristīne.

“Šovs “Tintee” lielākoties būs tieši par tetovējumiem, to kultūru dažādās šķautnēs. Tajā tiks stāstīts un rādīts tas, ko līdz šim vēl cilvēki nebūs redzējuši un dzirdējuši. Šovs nebūs kā līdz šim redzētie. Tās nebūs sacensības par kādu balvu vai kā tamlīdzīgi. Tas būs dokumentāls sēriju cikls par un ap dažādām “Tintee” tēmām. Ne visiem gan vārds “tintē” sasaucās ar tetovējumiem un tinti zem ādas. Daudziem šis vārds apzīmē arī šī brīža emocionālo stāvokli, notikumu vai sekas. Intrigai varu pateikt, šovā būs arī pikanti momenti, kas liks acīm ieplesties un spalvām sacelties, bet par to kaut kad vēlāk,” – stāsta aktrise. – “Tas, ko var atklāt uz šo brīdi, šova ietvaros vēlamies sameklēt interesantus cilvēkus ar unikāliem stāstiem. Jau pavisam drīz sāksim meklēt cilvēkus, kuri ļoti vēlas iemūžināt savā ādā sen kārotu tetovējumu, bet kaut kāda iemesla dēļ vēl to nav izdarījuši. Tāda iespēja būs! Ne visiem, bet būs! Šis nebūs “Copy Paste” variants no kāda ārzemēs noskatīta šova par tetovējumiem, tas būs jauns izaicinājums gan skatītājiem, gan arī pašiem šova veidotājiem. Sērijas, podkāsts un vlogs – kas būs skatāms YouTube un citos plašsaziņas kanālos”.

Šobrīd vēl notiek darbs pie scenārija, producēšanas un tehniskajiem sagatavošanās darbiem. Šova veidotāji norāda, ka vēlētos, lai šis projekts krasi atšķirtos no visiem līdz šim redzētajiem.

Plānots, ka pirmā pilnā šova sērija plašākai sabiedrībai varētu būt skatāma jau šī gada martā. Promo un dažādi citi materiāli būs apskatāmi ik pa laikam un tiem varēs sekot šova vadītājas Kristīnes Instagram profilā, kā arī “Tintee” šova profilā (@show_tintee).