Foto: Aigars Lapsa

Jaunā gada ieskaņā 2. janvārī Latvijas rokenrola mūzikas apvienība – pazīstamā grupa “Keksi” – tāpat kā daudzus gadus iepriekš ir nolēmusi aicināt savus draugus un pielūdzējus uz tradicionālo muzikālo saietu jeb “Muzikālo skudrupūzni 2020”, kas šoreiz norisināsies Rīgā kinoteātrī “Splendid Palace”.

“Rokenrola grupa “Keksi” ir nepārspējama enerģija, augstvērtīgs muzikāls sniegums un mūzika, kas ievelk jau teju gadsimtu,” tā sevi raksturo paši “Keksi”. Viena no Baltijā senākajām un zināmākajām rokenrola un rokabilli žanra grupām zina, kā atdzīvināt deju grīdu un sniegt fantastisku dzīvesprieka devu.

Tāpat kā līdz šim “Keksu” līderis ir leģendārais Latvijas mūziķis, kontrabasa un basģitāras meistars Aleksandrs Sircovs. Viņa segvārds ir Muravejs – savulaik, mācoties mūziķa amatu, uz muguras nests lielais instruments un jokojot tas salīdzināts ar skudras darbu. Bet, kā smejas viņa kolēģi, šobrīd segvārds palicis ne tādēļ, ka mūziķi vizuāli varētu salīdzināt ar skudru, bet tādēļ, ka darbs Aleksandram nerada grūtības. Gluži kā skudra viņš varot naktīm negulēt, lai īstenotu savas ieceres. Muravejs ir zināms katram Latvijas mūziķim, un katru gadu viņa veidotie skudrupūžņa saieti – festivāli – ir apmeklēti un iecienīti. Šāda veida publiskais koncerts notiek tikai reizi gadā un pulcē daudzus īstas dzīvās mūzikas cienītājus.

Nav noslēpums, ka tradicionālais muzikālais pasākums sakrīt ar Aleksandra Sircova dzimšanas dienu, šogad – 62. gadskārtu, kuru viņš vienmēr sagaida uz skatuves kopā ar draugiem – mūziķiem un skatītājiem. Pašlaik “Keksu” sastāvā līdzās grupas dibinātājam muzicē solists Dāvis Matskins, Viktors Eunapu (elektriskā ģitāra, balss), Gints Žilinskis (taustiņi), Raitis Kalniņš (sitaminstrumenti), Valters Šmits (tenora saksofons) un Roberts Martinovskis (tenora saksofons).

Kā vienmēr uz skatuves varēs redzēt daudzus pazīstamus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas mūziķus, ar kuriem grupa “Keksi” sadarbojusies. No Lietuvas ieradīsies jaunā dziedātāja Karolīna Lindo, no Igaunijas – dziedātājs Alens Veziko. “Keksiem” pievienosies arī vietējie mākslinieki – Valdis Blaubuks, Jānis Bukums un Rihards Saule. Uz skatuves kāps arī jaunā, daudzsološā grupa jeb noteiktā vietā un noteiktā laikā tapusī muzikālā apvienība, kas izpilda skaņdarbus, iedvesmojoties no vectēvu stāstiem par mīlestību un karu, par jūrām un par “lēkām”, par dzīvi toreiz un par darīšanām tagad.

Jau tradicionāli “Muzikālā skudrupūžņa” vadītājs būs radio moderators un rokenrola pazinējs Andris Freidenfelds.

Kad un kur?