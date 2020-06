Foto: pexels

4. jūnijā vārda dienu svin Elfrīda, Sintija, Sindija – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Elfrīda

Šīs sievietes var iedalīt divos tipos. Pirmās var pamatoti saukt par garastāvokļa cilvēkiem. Emocijas šajās sievietēs mutuļo no viena grāvja otrā – no pilnīga prieka līdz izmisumam. Personīgajā dzīvē viņas bieži ir nelaimīgas, jo izvēlas “nepareizos” vīriešus. Otrais tips – starojošas, patīk būt uzmanības centrā. Atšķirībā no pirmā tipa attiecības ar līdzcilvēkiem veidojas pozitīvas.

Sintija

Sieviete – piedzīvojums. Iesaistās dažādās avantūrās un attiecībās meklē aprēķinu un izdevību sev. Bieži vien drosme un uzdrīkstēšanās ir lielākas par patieso varēšanu. Šīm sievietēm patīk dzīvot vienā elpas vilcienā. Un tieši to viņas arī dara.

Sindija

Supermodele Sindija Krauforde.

Vizuālais izskats nesakrīt ar viņas patieso dabu, jo šīs sievietes var šķist trakulīgas un avantūriskas, taču patiesībā ir ļoti nosvērtas, mierīgas un uzticamas. Viņām piemīt labas organizatoriskās spējas. Dzīvē ir veiksmīgas.