Foto: pexels

1. jūnijā vārda dienu svin Vitolds, Lolita, Letīcija – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Biruta

Enerģiska, izveicīga, attapīga. Ap sevi pulcē daudz cilvēku – gan draugus, gan ģimenes locekļus, gan domubiedrus – visi tie vēlas no Birutas pasmelties pozitīvo enerģiju. Šīs sievietes ir grūti izsist no līdzsvara un viņas ar milzīgu pārliecību un augsti paceltu galvu soļo pa dzīvi pretim saviem mērķiem. Ja šī sieviete kādu mīl, tad no visas sirds. Vīriešu uzmanību piesaista viegli, jo ir sievišķīga un izskatīga.

Mairita

Loģiska sieviete, kas savā dzīvē daudz domā un analizē – gan savu, gan citu cilvēku rīcību. Viņai nepaliek nepamanīts nekas – pat vissīkākās detaļas, tāpēc viņa ir ļoti piemērota tādām profesijām, kas no cilvēka prasa vērību un uzmanību. Dziļi dvēselē ir viegli ievainojama, taču nekad to neizrāda apkārtējiem.

Bernedīne

Trausla, viegli ievainojama, bieži pārvērtē savus spēkus un spējas – uzņemas pārāk daudz darbu, kurus nespēj paveikt. Ļoti bieži apvainojas par katru nieku, kas, protams, sarežģī viņas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Tajā pašā laikā ļoti valdzinoša sieviete, kas nekad nesūdzas par vīriešu uzmanību.