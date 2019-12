Publicitātes foto

Ziemassvētki ir īpašs un maģisks labvēlības laiks, kad gandrīz katrā cilvēkā rodas vēlme dāsnumam – izdarīt ko vērtīgu citu labā.

25. un 26. decembrī Ķīpsalas hallē notiks iecienītie Rīgas Ziemassvētku koncerti, kuros uzstāsies lieliski mūziķi – spilgtā, atraktīvā dziedātāja Dināra Rudāne, šarmanto puišu grupa no Latgales “Baritoni”, pazīstamais rokmūziķis Atis Ieviņš, neordinārā mūziķe Katrīna Gupalo un daudzpusīgais solists, grupas “Framest” dalībnieks Mikus Abaroniņš.

Krāšņā koncertā mākslinieki aicinās ne tikai izjust svētku prieku, iedvesmoties kādam labam darbam, bet arī stiprināt ģimenēs attiecību spēku, mīļumu. Par savu ģimeņu atvašu prieku šajā rakstā dalās četri šo koncertu mākslinieki.

Laiks ideāliem

“Ziemassvētkos tumsa uzvar gaismu un ideāli stāv pāri sadzīves niekiem. Ziemassvētkos piedzima Jēzus – cilvēks, kurš neatgriezeniski mainīja pasauli. Arī mākslinieku misija ir iedvesmot cilvēkus. Vistiešākajā veidā to dara mūzika, tāpēc šogad mēs vēlamies klausītājus iedvesmot jauniem, lieliem darbiem. Darīsim pasaulei labu, un varoņi ir tepat mums līdzās!

Kas tad mūsdienās ir varonība? Katrs pēc sava maciņa biezuma spēj iepriecināt savus tuvākos, bet piedalīties labdarībā – ziedoties citu labā –, tā, manuprāt, zināmā mērā ir šī varonība, spēja pārvarēt to slieksni “tikai sev”.

Darot labu citiem, mēs patiešām pasauli darām labestīgāku. Arī mūzikā ir šie varoņi, kas ar dziesmu cīnās pret vardarbību, karu,” uzsver koncerta idejas autors, režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs.

Viņš šos svētkus ierasti svin ģimenē kopā ar abiem bērniem. Jauka esot viņu tradīcija braukt uz mežu visiem kopā un izraudzīties nociršanai vienu eglīti, kā to ļauj a/s “Latvijas valsts meži”.

Pie eglītes dziedās meitiņa

“Ziemassvētki manā ģimenē ir vieni no iecienītākajiem godiem – vairāk tieši ar noskaņu, nevis apdāvināšanu. Protams, kam gan negribas saņemt kādu pārsteigumu! Pērn savus tuvējos iepriecināju ar solo – Mārtiņa Brauna veltījumu.

Šogad būs citādi – nojaušu, ka mana meitiņa, sešgadīgā Elza, pie eglītes dziedās… Jebkurš priekšnesums, vai tā būtu deja, dzeja vai dziesma, gandarī.

Lai gan mums, māksliniekiem, šie svētki visbiežāk aizrit darbā, mazāk paliek laika ģimenei, tomēr ar šo aizņemtību samierināmies, jo apzināmies pašu radīto vērtību – prieku klausītājiem un skatītājiem, un sev. Dubultprieks neplīst!

Šī jaukā Ziemassvētku tradīcija, kura pulcē vienkopus tuviniekus, ģimenes stiprina gan ar mīļumu, gan ar tuvību. Savu Ziemassvētku vēstījumu izpaudīšu muzikāli visiem, kas būs atnākuši uz šiem Ķīpsalas izstāžu zāles koncertiem.

Tajos atskaņosim ne vienu vien pasaulē iecienītu roka skaņdarbu, tostarp “Metallica” leģendāro “Nothing Else Matters” un Maikla Džeksona hitu “We are the World”,” sola spēcīgās roka balss īpašnieks Atis Ieviņš.

Viņš pazīstams kā rokdziedātājs, pēdējā laikā pievērsies solista karjerai. Daudzus gadus bijis rokgrupas “Colt” solists, “Ogres blūza brāļu”, “Rock Brothers” u. c. dalībnieks.

Sadarbojies ar Maestro Raimondu Paulu, komponistiem Mārtiņu Braunu, Jāni Lūsēnu, Hariju Zariņu, operdziedātāju Ilonu Bageli un daudziem citiem. Mākslinieks savu muzikālo un aktiera talantu izpaudis arī mūziklos un dažādās izrādēs, tostarp “Vella kalpos”, “Lāčplēsī” un “Les Misérables” (producents “BT 1 Music”). Lielu skatītāju mīlestību iemantoja TV šovā “Izskaties redzēts”.

Šis decembris man ir īpašs!

Mikus Abaroniņš

“Man rudens sezona vienmēr ir bijusi ļoti aizņemta, jo sākas aktīvā koncertu dzīve. Un es šo sezonas daļu vienmēr sagaidu ar prieku, jo man patīk darboties aizrautīgi. Turklāt arī mana profesija sagādā gandarījumu.

Cik sevi atceros, Ziemassvētkus esmu pavadījis ārpus ģimenes, koncertējot, iepriecinot citus. Pie šādas dzīves ātrgaitas esmu pieradis, jo mācījos Rīgas Doma kora skolā un dziedāju Rīgas Doma zēnu korī, tāpēc koncertu bijis daudz.

Lai arī cik straujš būtu mans koncertēšanas ritms, Ziemassvētki man ir tuvi, tas ir laiks, kad sanāk kopā visa ģimene, gan tuvāki, gan arī tālāki radi un īpašā svētku noskaņā ietur kopīgu mielastu.

Tas ir laiks, kad pārrunā gadā notikušo, izjusto, piedomā par sirsnību, mīļumu un saticību. Šis decembris man ir īpašs ar to, ka pirmo reizi manā ģimenē ir ienācis mazs bērniņš – meita Rasa Abaroniņa.

Ar šo ģimenes pieaugumu man sākas atkal jauns Ziemassvētku svinēšanas posms. Gadu no gada būs jāuzbur brīnums mazajam bērniņam, jo mums, lielajiem, iespējams, tā burvība ir nedaudz pagaisusi, bet ar mazu dvēselīti blakus šis noteikti paliks vēl īpašāks cerību un mīlestības laiks,” priecīgi stāsta vokālās grupas “Framest” dziedātājs Mikus Abaroniņš, kura koncertdzīvē vienlīdz labi sadzīvo gan džeza, gan senā mūzika.

Viņš ir absolvējis Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas Kora diriģēšanas klasi pie profesora Romāna Vanaga. Šobrīd Mikus Abaroniņš uzstājas kā solo mākslinieks, dzied gan akadēmiskos, gan populārās mūzikas skaņdarbus kā tenors un kontrtenors. Mikus vada arī renesanses un baroka ansambli “A’baronin ensemble”, kas aktīvi sniedz koncertus visā Eiropā.

Meitām dāvināšu… laiku

Rūdolfs Bērtiņš

Rīgas Ziemassvētku koncerta mākslinieciskais vadītājs, kormeistars Rūdolfs Bērtiņš arī ir pacilāts: “Ziemassvētku koncerta pirmā daļa publiku priecēs ar roka balādēm, otrā būs izteikti sirsniņai.

Mūziķu plejādi papildinās arī viens no labākajiem Latvijas meiteņu koriem “Spīgo” no Jelgavas, mūsdienu deju grupa “Buras”, svētku kamerorķestris un pavadošā grupa. Šie koncerti dos iespēju aizmirst ikdienas rūpes, ar balsu daudzveidību, mūzikas harmoniju radīs tādu apgarotību, ka uzlabos garastāvokli.

Šo svētku noskaņā esmu īpaši laimīgs, jo manā un dzīvesbiedres Maijas ģimenē pirms mazliet vairāk nekā divām nedēļām piedzima meitiņa Mare. Pirmajai meitai Līnai ir gads un četri mēneši.

Tēvam tā ir liela atbildība, cenšos rast vairāk laika būt kopā ar savējiem arī svētkos. Galvenokārt svinam tepat Rīgā, ģimenē, nereti arī Variņos pie brālēna, kam 23. decembrī ir dzimšanas diena.

Mums Ziemassvētki ir tas brīnumu laiks, kad pārlaicīgi garīgais savienojas ar ikdienišķo, Dieva mīlestībā rodam spēku. Savām meitām dāvināšu pašu būtiskāko – laiku. Savu klātbūtni.”

UZZIŅA

* Koncertu sākums: 25. decembrī plkst. 17, 26. decembrī plkst. 14.

* Biļetes iepriekšpārdošanā: “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā vai tīmekļa vietnē https://www.bilesuparadize.lv/lv/performances/performance/18276. Informācija par biļešu rezervēšanu, grupu atlaidēm un pieteikumiem pa tālr. 67067500 vai e-pastu: music@bt1.lv. Ieeja koncertā no sešu gadu vecuma. Pērkot “Ģimenes biļeti” (4 līdz 8 personām) – 10% atlaide. Ieeja koncertā – pusotru stundu pirms sākuma.

* Programmā ir ietverti Džona Lenona, Endrū Loida Vēbera, Maikla Džeksona superhiti, leģendāras “Queen”, “Metallica” un Bjorkas dziesmas. Līdzās tām arī melodijas, kas ikvienam asociējas ar pašmāju kulta grupām “Jumprava”, “Eolika” un “Menuets”, kā arī Ulda Marhilēviča, Ralfa Eilanda, Gunāra Kalniņa kompozīcijas un Ziemassvētku melodijas. Dināras Rudānes valdzinošā balss klausītāju dvēseles stīgas aizskars gan ar Ulda Marhilēviča, Jāņa Baltausa dziesmu “Vēl” un E. L. Vēbera hitu “Don’t Cry for Me Argentina” no mūzikla “Evita”, gan iedvesmos ar komponista pasaulslavenās rokoperas “Jēzus Kristus superzvaigzne” tāda paša nosaukuma superhitu, kur viņai pievienosies talantīgais Mikus Abaroniņš. Šis darbs savu aktualitāti nav zaudējis vēl šodien, tādēļ tas vienaldzīgus neatstās arī koncerta klausītājus Ķīpsalā.