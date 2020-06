Foto: Kovalchynskyy Mykola/SHUTTERSTOCK

Avots: Aiva Kalve, izdevums “Praktiskais latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Sievietei vislabāk piestāv dabas dota uzacu forma. Katrai tā ir individuāla. Bet to var arī mazliet akcentēt vai koriģēt. Ar dabisku pigmentu var noslēpt kādu problemātisku ādas zonu.

Ar ko un kā krāsot uzacis

SHUTTERSTOCK ilustrācija

“Šogad mode attālinās no platajām, biezajām uzacīm un vērš uzmanību uz smalkajām, tievajām, ko daži atceras redzējuši pirms daudziem, daudziem gadiem,” stāsta stiliste un vizāžiste Ligita Prodniece. Viņa zina daudz padomu, kā manipulēt ar dažādiem uzacu kopšanas līdzekļiem, lai akcentētu uzacis.

“Runājot par tievo, it kā (vai arī patiešām) ar zīmuli novilkto līniju, jāņem vērā, ka tā nepaslēps, bet vēl vairāk izcels pilnīgu plakstiņu, ja tāds ir. Šajā gadījumā vairāk jāpiedomā pie acu meikapa. Ja nebūs ne acu ēnu, ne zīmuļa, ne lainera, acs izskatīsies plika un neko noslēpt vai koriģēt neizdosies. Šādu uzacu veidošanai noderēs zīmulis vai uzacu pomāde.”

Biezu uzacu īpašniecēm, kurām negribas tās izraustīt šauras, noderēs uzacu želeja, kas saturēs matiņus vēlamajā virzienā.

Gadījumos kad uzacis neaug vienmērīgi, bet gribas panākt dabisku izskatu, noder uzacu ēnas. Ar speciālu otiņu nemanāmi var aizpildīt plānāko vai trūkstošo daļu. Ļoti svarīgi izvēlēties pareizu toni, kas nav ne par tumšu, ne brūnu vai pat par rudu.

Vēl ērtāk un vienkāršāk lietot zīmuļveida ēnas – ar dažiem vilcieniem uzacis iegūs dabīgu un skaistu izskatu.

Gaišu, bet biezu uzacu īpašniecēm Ligita Prodniece iesaka lietot uzacu tušas, kas padarīs tumšākus tikai uzacu matiņus, neiekrāsojot ādu. Ilgākai pigmenta noturībai izmanto ķīmisko uzacu krāsu, kuras noturība ir līdz pat divām nedēļām. Šīs procedūras laikā uzsvars tiek likts uz uzacu matiņu krāsošanu.

Uzacu krāsošanai izmanto arī hennu, kas ir simtprocentīgi dabīga krāsviela. Krāsojot uzacis ar hennu, pigments paliek uz ādas, un tā noturība ir 2–3 nedēļas.

Mikropigmentācija iezīmē un akcentē

SHUTTERSTOCK ilustrācija

Patlaban aktuāli ir izveidot permanento grimu, kura noturība ir no 1,5 gadiem līdz pat ļoti ilgam laika periodam. Šai procedūrai ir dažādu veidu tehnika. Long Time Liner īpašniece un apmācību vadītāja Olga Galiča permanentā grima attīstībai Latvijā seko jau no pašiem pirmsākumiem, jo bija viena no pirmajām, kas sāka šīs metodes apmācību Latvijā. “Tagad tendence ir platas uzacis, bet tās piestāv jaunām sievietēm. Mode mainās, taču seja tik ļoti nemainās. Drīzāk kritērijs, pēc kura veidojam uzacu formu, ir vecums, acu un sejas forma, individuālās īpatnības. Vispirms klientei uzzīmējam uzacis, piedāvājot vairākus variantus, un, ja kliente piekrīt, tad veicam pigmentāciju.”

Mūsdienīga sieviete ir steidzīga, taču labi izskatīties gribas vienmēr. Lai cik kvalitatīva būtu lūpukrāsa un uzacu tuša, tās neturas mūžīgi, un katru vakaru meikaps arī cītīgi jānotīra. Permanentais grims šo problēmu atrisina. Savu uzvaras gājienu tas sāka pagājušajā gadsimtā.

“Ar permanento meikapu sievietes skaistums tiek akcentēts. Ja uzacu matiņi izkrituši, tad līnija tiek zīmēta tur, kur tie bijuši,” paskaidro Olga Galiča. Tieši tāpēc permanentais grims tiek ieteikts pēc ķīmijterapijas un starošanas, kad tiek zaudēti mati, uzacis un skropstas.”

Tagad skaistumkopšanas tirgū ir plašs piedāvājums – sākot no Ķīnas līdz Amerikas firmu ražojumiem. Atšķiras pigmentu kvalitāte un arī pigmentēšanas tehnika, līdz ar to atšķiras arī cena. Ja pigments ir ķīmisks, tas var maksāt 10–20 eiro, bet, ja pamatā ir dabīgie produkti, cena jau ir desmit reižu lielāka. Tehnoloģijas ir kardināli mainījušās. Ja agrāk cītīgi un vienmērīgi tika apstrādāta uzacu līnija un pēc procedūras gandrīz nedēļu uzacis klāja krevele, ko nedrīkstēja nokasīt, lai tetovējums nebūtu nevienmērīgs, tagad šis process ir daudz saudzējošāks un izskats dabīgāks. Vēl nesen uzacis iezīmēja spalviņu tehnikā, bet tagad tās iepunkto, ar smalku adatiņu viegli skarot ādas virskārtu, un uzacis izskatās kā ar vieglu pūderi iezīmētas, gluži 3D tehnika. Dabīgais permanentais grims tiek veikts dermas virsējā kārtā, netraumējot asinsvadus un limfu. Ja traumē, tad pigments tiek atgrūsts, un jēgas no tādas mikropigmentācijas nav. Ja asinīs tiek dabīgais pigments, kaitējums organismam netiek nodarīts, bet ķīmiskais pigments var izraisīt arī alerģiju.

Taču vēl joprojām ir meistari, kas strādā ar vecajām metodēm un ķīmiskajām krāsām. Pirms procedūras lietderīgi uzprasīt meistarei sertifikātu gan par apmācību (sertifikāts jāatjauno katru gadu), gan par pigmenta atbilstību Eiropas kvalitātes rādītājiem.

Uzacis tiek zīmētas bez anestēzijas, jo netiek skarti nervu gali un procedūra ir paciešama. Ja klientam ir zems sāpju sliek­snis, protams, var izmantot arī anestēziju, bet tad pigments ādā neiekļūst tik viegli, jo ane­stēzējošie līdzekļi sašaurina asinsvadus.

Koriģēt un labot

To, cik ilgi turēsies permanentais grims, precīzi nevar pateikt, jo tas atkarīgs gan no sievietes vecuma, gan ādas stāvokļa, pigmenta kvalitātes un tā ievadīšanas dziļuma.

Kad uzacis ir iezīmētas un to forma patīk, Olga Galiča iesaka uzacis koriģēt katru gadu, lai paspilgtinātu krāsu un piekoriģētu formu. Viņa uzsver sieviešu nepastāvīgo dabu, kad viņas maina matu krāsu, ar kontaktlēcām maina acu krāsu, līdz ar to kopskatam bieži vien jākoriģē arī uzacu krāsas tonis. Seja arī mainās – notiek gravitācija, plakstiņi kļūst smagāki, tad, piemēram, uzacu galējie punkti mazliet jāpaceļ uz augšu, lai skatienam nebūtu skumja izteiksme. Gada laikā epiderma – ādas virsējais slānis – noiet 36 reizes, kas paņem līdzi arī daļu krāsu pigmenta, un izskatās, ka uzacu grims nav vienmērīgs. Tāpat katrā ādas milimetrā pigments iedarbojas citādi, jo katrs ādas centimetrs ir ar dažādu mitruma pakāpi.

Ja desmit sievietēm krāsos ar vienu krāsu, katrai āda reaģēs atšķirīgi, un uzacu krāsa var būtiski atšķirties. Tāpēc svarīgi procedūru veikt salonā pie kvalificēta meistara, jo tiek uzrakstīta arī vēsture – kāda krāsa izmantota, kāda bijusi ādas reakcija.

Padomi!

Ko darīt, ja uzzīmēta uzacu līnija, bet aug sirmi matiņi?

• Uzacis var krāsot frizētavā vai mājas apstākļos ar ilgnoturīgu krāsu, ko var nopirkt kosmētikas veikalos, strikti ievērojot instrukciju.

• Liekos matiņus, kas izaug ārpus ideālās uzacu formas, var viegli un precīzi izraut ar pinceti.

Uzziņai:

• Ja pigments ir dabīgs, mikropigmentācijas procedūru var veikt arī grūtniecēm. Bet, ja pigmentam nav kvalitātes sertifikāta, procedūra var būt kaitīga.

• Arī tām sievietēm, kas slimo ar cukura diabētu, var veikt mikropigmentāciju, tikai sadzīšanas process būs mazliet ilgāks.

• Jo vecāka sieviete, jo ilgāk saglabājas pigments. Jauniešiem visi procesi organismā notiek straujāk, un pigments izzūd agrāk.

• Permanento grimu drīkst veikt no 18 gadu vecuma, jo gadās, ka pusaudžu gados uzacis ir izraustītas, bojāta matiņu sakņu struktūra un jāsāk labot uzacu līniju. Pārsvarā šo ilgstoša grima veidu izvēlas ne tikai ap 30 gadu vecas sievietes – arī 80-gadīgas kundzes, kam redze vairs nav tik asa, izvēlas veikt šo procedūru ne tikai uzacīm, bet arī skropstu līnijas akcentēšanai un lūpu kontūras iezīmēšanai.