Foto: SIPA/ SCANPIX/ LETA

38 gadus vecā Megana Mārkla un 35 gadus vecais princis Harijs paziņojuši par savu savu kārtējo dīvaino lēmumu, kārtējo reizi pārkāpjot karaliskās ģimenes protokolu. Šoreiz hercogi nolēmuši nodemonstrēt “piesardzību” sociālajos tīklos.

Megana un Harijs pārsteiguši savus fanus ar Saseksas hercogu oficiālā Instagram konta uzstādījuma izmaiņām. No vakardienas neviens vairs nevar apskatīt tās fotogrāfijas vai video ierakstus, kuros Meganu Mārklu vai princi Hariju ir atzīmējuši citi cilvēki. Fani nonākuši pie secinājuma, ka Saseksas hercogiem nav patikušas dažas fotogrāfijas, kuras bija ievietotas tīklā un kurās bija atzīmēti viņi paši.

Neviens no karaliskās ģimenes līdz šim nebija atļāvies to izdarīt – britu karaliskā ģimene aizvien oficiāli atbalsta to, ka sociālajos tīklos karaliskās ģimenes locekļus no kopīgiem pasākumiem var atzīmēt citi cilvēki un šie ieraksti ir publiski apskatāmi. Tā, piemēram, Keitas Midltones un prinča Viljama, kā arī pašas Lielbritānijas karalienes Elizabetes II sociālie konti ir atvērti ar šādu informāciju un publiski apskatāmi.

Kā zināms, šī nav pirmā reize, kad princis Harijs un Megana Mārkla sociālajos tīklos uzstāda paši savus “noteikumus”. Tā, piemēram, šī gada sākumā viņi “atsekojās” no kopējā britu karaliskās ģimenes sociālo tīklu konta un izveidoja paši savu – atsevišķu. Viņi to pamatoja ar to, ka tas esot nepieciešams labdarības dēļ.

“Katru mēnesi mēs šeit rādīsim un stāstīsim par tiem labdarības projektiem, kuros esam piedalījušies un tādā veidā cilvēkiem būs iespēja atbalstīt to, ko darām. Šādā veidā cilvēki varēs arī piešķirt lielu nozīmi labdarībai,” – toreiz paskaidroja Megana.

Jāteic, ka šoreiz pāra fani uz šīm izmaiņām sociālajos tīklos ir reaģējuši atšķirīgi. “Dīvaini, ka visus viss apmierina, bet tieši viņi ir bijuši tie, kas nolēmuši slēpt kaut kādas atsevišķas publikācijas”, “Tā ir tāda dīvaina vēlme “nodrošināties” nākotnei?”, “Negaidīts lēmums. Atkal Megana un Harijs dara kaut ko pa savam, sajūta, ka grib vinnēt konkursā “mēs atšķiramies no pārējiem”!”.