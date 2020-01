Foto: Jānis Vecbrālis

Divos krāšņos Vecgada koncertos 29. un 30. decembrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājas Simfoniskais orķestris Jāņa Ivuškāna vadībā kopā ar populāriem latviešu dziedātājiem atskaņoja slavenu kino mūziku. Vēl bez Ralfa Eilanda, Dināras Rudānes un Aminatas Savadogo uz skatuves kāpa arī meiteņu trio – Katrīna Kabiņecka, Paula Saija un Una Daniela Aizgale, kā arī ritma grupa – Artis Orubs, Edvīns Ozols, Kristens Kupčs un Rihards Plešanovs.

Lai baudītu leģendāras kino mūzikas pērles, uz pasaules labāko sapņu fabriku – Holivudu publiku aicināja koncerta režisors Gundars Silakaktiņš.

Veidot šo programmu Liepājas Simfoniskā orķestra trompetistam un Melngaiļskolas bigbenda līderim Jānim Ivuškānam bija liels izaicinājums: “Jo lielākajai daļai to skaņdarbu, ko aranžēju, jau oriģinālā ir ļoti labas aranžijas. Līdz ar to daudz laika nācās pavadīt domājot, eksperimentējot, lai saprastu, kas būs tas, ar ko es šos darbus padarīšu atšķirīgus – ko es varētu tiem dot no sevis.”

Koncerta programmā skanēja daudzas zināmas melodijas no tādām kinofilmām kā The Star is Born, Skyfall, Moulin Rouge, Body Gard, 5th Element un vēl citām – Štrausa “Tā runāja Zaratustra”, Pjacollas Oblivion, Doniceti Aria of Diva Plavalaguna, Morikones Nuovo Cinema Paradiso, Cimmera Time, kā arī tik labi zināmās dziesmas – Moon River, Come what may, Celebration, Shallow, Show Must Go On, Staying Alive, Waterloo, Can’t Stop This Feelin un vēl daudzas citas.