Fotogrāfe Karlīna Vītoliņa. Foto: Juris Justs

Pagājušajā nedēļā sirsnīgā atmosfērā, piedaloties grāmatas varoņiem un atbalstītājiem, tika atklāta fotogrāfes Karlīnas Vītoliņas grāmata “Es pats un mēs kopā”, kurā iekļautas 53 ģimeņu fotogrāfijas. Katru fotogrāfiju papildina vecāku stāsti par viņu pusaudžu gadiem un lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskaras, audzinot savus bērnus. Grāmatas mērķis ir pievērst uzmanību pusaudžu vecuma posma problēmām, ar kādām sastopas liela daļa jauniešu, kā arī aicināt ikvienu atbalstīt un ziedot Pusaudžu resursu centra attīstībai.

Ziedot var Bērnu slimnīcas fonda mājas lapā , kā arī, iegādājoties K. Vītoliņas grāmatu tirdzniecības vietās kā Mākslas studiju Idealist un Manilla veikalā un internetveikalā, kafejnīcā Mr.Fox, restorānā Zivju Lete, skaistumkopšanas salonā Ambassade de la Beaute Riga un dizaina konceptveikalā Mr. Bunny Shop.

Bērnu slimnīcas fonda izveidotais Pusaudžu resursu centrs jau divus gadus sniedz atbalstu un profesionālu palīdzību jauniešiem, kuriem konstatēta atkarību izraisošu vielu kaitējoši pārmērīga lietošana, atkarīgas uzvedības traucējumi, kā arī tiem pusaudžiem, kuri saskārušies ar depresiju, paškaitējuma un pašnāvības risku. 2018.gadā PRC atbalstu saņēma 58 jaunieši vecumā 11-18 gadi, bet 2019.gadā palīdzība tika sniegta jau teju 200 jauniešiem gan Rīgā, gan Liepājā.

“Veidojot Pusaudžu resursu centru, kopā ar kolēģiem vēlējāmies radīt vietu, kur ikviens pusaudzis var vērsties pēc atbalsta un saņemt cieņpilnu un profesionālu palīdzību. Jo dažkārt ar ģimenes atbalstu vien var nepietikt, lai cik ļoti vēlētos savam pusaudzim palīdzēt. Tāpēc ir labi, ja tepat līdzās ir cilvēki, kuri vēlas un prot palīdzēt gan mums, vecākiem, gan mūsu jaunietim. Es lepojos ar Pusaudžu resursu centru, ar to, ko esam sasnieguši, esmu pateicīga valstij par sniegto atbalstu, taču ļoti vēlos, lai arī apkārtējie cilvēki iesaistītos vairāk un kļūt par resursu mūsu pusaudžiem. Karlīnas iecere un šī grāmata ir brīnišķīgs veids, kā iesaistīt ikvienu, kuram rūp ne tikai savs pusaudzis, bet arī jaunieši, kuriem varbūt nav tik ļoti veicies ar ģimeni un apkārtējo atbalstu. Grāmatas varoņu stāsti liek atcerēties un padomāt par to, kādi mums pašiem bija pusaudžu gadi, ar kādām grūtībām mēs sastapāmies, un, jācer, ka tas ļaus mums būt iecietīgākiem un sirsnīgākiem saskarsmē ar jauniešiem. Un arī atbalstīt Pusaudžu resursu centra darbu, lai ikvienam jaunietim būtu pieejama palīdzība grūtā dzīves brīdī. Sirsnīgs paldies Karlīnai un visiem, kuri kopā ar viņu veidoja šo skaisto un vērtīgo projektu!”, Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

Nils Konstantinovs, Pusaudžu resursu centra vadītājs, atsaucas uz citātu, ka afrikāņiem ir teiciens – lai izaudzinātu vienu bērnu, vajag veselu ciemu. “Par pusaudžiem runājot, pilnīgi noteikti – tur vajag gan skolotājus, gan sporta trenerus, gan visādus speciālistus un jaunatnes lietu darbiniekus, dažreiz policistus, reizēm psihologu vai psihoterapeitus. Bet lai cik liels un atbalstošs būtu ciems, tas vienmēr sākas ar ģimeni. Tur bērns jau pavisam maziņš iemācās gan paļauties uz saviem spēkiem un spēju tikt galā ar dzīves problēmām. Gan nebaidīties un nekaunēties prasīt pēc palīdzības, kad problēmas kļuvušas par lielām. Un šādā ģimenē viņš arī iemācās palīdzēt citiem. Tā jau tas ciems veidojas – mums katram reizēm vajag atbalstu, un mēs katrs reizēm varam atbalstīt citus ”, piebilst Nils .

Grāmatas autore Karlīna Vītoliņa uzsver, ka pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, aptuveni 20% jauniešu saskaras ar garīgās veselības problēmām, no kurām aptuveni 50% sākas vecumā no 12-14 gadiem, taču lielākā daļa no šiem gadījumiem paliek neatklāti vai nesaņem atbalstu līdz pat pieaugušam vecumam, kad iespējas palīdzēt vai apstādināt progresu ir krietni mazākas.

Grāmatā savos stāstos dalījušies šādas sabiedrībā zināmas personības kā gleznotāja Kristīne Luīze Avotiņa, režisors un aktieris Intars Rešetins ar sievu Zandu Zariņu – Rešetinu, režisors Alvis Hermanis un režisore, aktrise un topošā psiholoģe Kristīne Krūze – Hermane, gleznotāja Paula Zariņa – Zēmane, Arteritory.com galvenā redaktore Daiga Rudzāte ar vīru gleznotāju Ģirtu Muižnieku, modes dizainere Una Bērziņa ar vīru restorānu vadītāju Endiju Bērziņu, Madara Biedriņa ar vīru Andri Biedriņu, grafikas dizainere un LKA Latvijas Kultūras Koledžas dizaina un modes virziena vadītāja Daiga Gāga – Ēķe ar vīru Andreju Ēķi, uzņēmējs un bērnu grāmatas Zili brīnumi, Sociālā fizika bērniem autors Aldis Kalniņš, Kim? mākslas centra izveidotāja, mūzikas festivāla Rīga Jūrmala izpilddirektore un ERDA vadītāja Zane Čulkstēna, mūzikas un mākslas festivāla Positivus vadītājs Ģirts Majors un virkne citu.