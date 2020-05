View this post on Instagram

Я собой очень горжусь! Последние дни были просто кошмаром, я не могла встать. Идеи закончились, значимость собственная понизилась, сил нет. Я три часа ходила по комнате, попыталась накраситься , получилось кошмарно. Сфотографировала собаку, сняла еще в сториз, как Маша Миногарова кота. Получилось ещё хуже. Я ничего не сделала. Производительность на нуле. ⠀ Новые модели @lastory_store лежали на стуле, ткани в коробке, а я в ауте. На ВК фесте пели артисты, а я сидела в пижамных штанах с Микки Маусом и допивала бутылку белого вина. Я честно пыталась встать, я даже сняла штаны. Но нет. Два месяца в четырёх стенах это пи***ц. А тут ещё ответственность сильной женщины перед своей семьей, командой и обществом! А я не понимаю как выйти из комнаты …Че там по завоеванию империи? ⠀ Я честно старалась. Записалась на 5 новых тренингов. Скачала 16 новых книг по бизнесу. Заполонила планёр, посмотрела страницы девочек, которые меня вдохновляют. Поревела😭. ⠀ Но начался новый день. Я встала, приняла ледяной душ. И погасила 10 часть ипотеки досрочно . Я завела программу которая считает мои траты. Я отказалась от не нужного. Научилась не относиться к себе как железной женщине. Я позволила себе быть слабой. Я изучаю стратегию инвестирования, поняла, что ипотека в 20 лет вообще не вариант. И что нужно все это менять. Провела 1001 переговоры и 2 часовое совещание со своими сильными девочками из @lastory_store и поставила новые цели. Пожалуй, я завтра буду двигаться вперёд. ⠀ Я просто хочу сказать, что иногда дерьмовые дни случаются. Их просто нужно пережить ) Не каждый день праздник, и не каждый парень супермен.) И это нормально. Shit happens. И это #норамльно 😝 И единственное, что я знаю точно, это то, что я больше никогда не буду летом такой пухленькой, как на этом фото 😂Ведь я наконец-то знаю, как похудеть. Спроси меня как😗 P.S. Ёжик так и не вышел 🦔