Cooking is my therapy 👩🏼‍🍳 Pirms vairākiem gadiem manā dzīvē parādījās jauna mīlestība – ēst gatavošana! Un es to patiesi iemīlēju, jo ēst gatavošanas process mani ļoti nomierina un relaksē. Tā ir īsta meditācija mūsu stresainajā ikdienā būt šeit un tagad. Tieši tapēc manas brīvdienas lielākoties tiek pavadītas šeit – virtuvē, kurā es relaksējos pēc aizvadītās nedēļas. Kāpēc tieši veselīgās receptes? Man liekas to jau Jūs zinat ❤️ mana otra lielā dzīves mīlestība – Fitness draudzējas tieši ar veselīgu uzturu! kā cimds ar roku. No sirds novēlu visiem atrast kaut ko kas ļauj patiesi būt šeit un tagad. 💪💜