Publicitātes foto

Dziedātāja un dziesmu autore Diāna Černe (Diāna Moon) ir izdevusi savu pirmo atziņu kabatas grāmatu ar nosaukumu “99 tīras domas, kuras izmainīja manu dzīvi”. Jaunās grāmatas muzikālie atvēršanas svētki notika Kalnciema radošajā kvartālā pieticīgā 25 viesu lokā, ievērojot valstī pagarināto ārkārtas stāvokli. Pārējie viesi grāmatas prezentācijā piedalījās attālināti ar Live-Video translācijas starpniecību.

Atvēršanas svētki aizritēja sirsnīgās noskaņās, jo pati grāmatas autore izpildīja savas jaunākās dziesmas no drīzumā iznākošā studijas albuma akustiskās ģitāras pavadījumā kopā ar Mārtiņu Sliedi (no grupas Rock ’n’ Berries).

“Šī grāmata man nozīmē ļoti daudz, jo tā ir pierādījums man pašai, ka cilvēks var darīt savā dzīvē visu, ko tā sirds vēlas, ja vien pats sev spēj noticēt un atļauj sev pārkāpt pāri paša nospraustajām robežām. Es līdz 32 gadu vecumam biju samierinājusies un it kā jutos apmierināta ar domu, ka spēju dziedāt, rakstīt mūziku un dziesmu tekstus. Es pat iedomāties nevarēju, ka kādreiz izdošu atziņu grāmatu un sākšu zīmēt. Es sev vienkārši pati to neļāvu, jo manī bija stingra pārliecība, ka visu taču viens cilvēks nevar gribēt, mācēt un izdarīt. Šī aplamā pārliecība mani pameta, kad pirms trim gadiem sāku strukturēti attīrīt savu apziņu no visa liekā – no visa tā, kas man traucēja būt brīvai savos darbos, izvēlēs un radošajās izpausmēs. Tad arī dziļo meditāciju un sapņu laikā atnāca visas šīs 99 tīrās domas, kuras izmainīja manu dzīvi. Katra šī doma transformēja manu skatījumu uz sevi un mums ierasto pasauli, ļaujot man paplašināt savas pasaules robežas, iespējas un atbrīvoties no bailēm, kuras man traucēja uzticēties sev un savām vēlmēm,” atklāj grāmatas autore Diāna Černe, kura ir atgriezusies Latvijā pēc 10 Vācijā aizvadītiem gadiem muzicējot Eiropā, ASV un Krievijā.

“Šī mazā, baltā grāmatiņa, kuras maketu un dizainu veidoja talantīgā Laura Ščedrova, ir brīnišķiga dāvana gan sev, gan kādam mums tuvam cilvēkam, īpaši šobrīd, kad pasaulē notiek lielas pārmaiņas. Šajā grāmatā atrodamās atziņas liek aizdomāties un ir paredzētas mūsdienu cilvēkam – tās iedrošina, motivē un piešķir ierastām lietām jaunu būtību! Šīs domas ir tīras no emocīju filtriem, kas ļauj mums lietu patieso būtību ieraudzīt bez izkropļojumiem un ilūzijas. Manā skatījumā, katra cilvēka dzīves uzdevums ir turēt savas domas tīras un brīvas. Tā ir atbildība, kuru esam uzņēmušies piedzimstot! Šī grāmata ir špikerīts man pašai, brīžos, kad šo būtisko dzīves uzdevumu piemirstu. Un savā špikerītī es no sirds vēlos dalīties arī ar pārējiem,” stāsta Diāna.