Inese savā kāzu dienā. Foto: Ralfs Alksnītis

2019. gada izskaņā gredzenus ar savu mīļoto vīrieti Edgaru mijusi “STV Pirmā!” sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” otrajā sezonā iepazītā vājredzīgā Inese. Pāris ir kopā jau vairāk nekā sešu gadus un arī Ineses vīs ir vājredzīgs. Kāzu tērpu Inese bija nolūkojusi “Elegantu kleitu nomā”, bet saposties tik burvīgajam mirklim abiem jaunlaulātajiem palīdzēja friziermeistars Ivo Boss un UnaStyle grima mākslinieces.

Kāzas nosvinētas pavisam klusu, dažu tuvinieku lokā, jo kā atklāj Inese – daļa ģimenes pēc dalības “Ērkšķos” no viņas novērsusies. Radinieki nav bijuši mierā, ka Inese uzdrīkstējusies atklāti runāt par bērnībā piedzīvoto – gan to, ka augusi alkoholiķu ģimenē, gan to, ka nekad nav jutusies mīlēta un piedzīvojusi vardarbību – rokas pacelšanu un emocionālus pazemojumus.

Interesanti, ka pretēji ierastām tradīcijām, kad visbiežāk vīrietis bildina savu izredzēto, Inese spērusi šo soli pirmā un pati bildinājusi savu mīļoto. Šīs ir jau otrās kāzas sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” ietvaros – pēc pirmās sezonas laulības ostā iestūrēja atraktīvā Inese jeb “Bumbulītis” kā viņu mīļi dēvēja projekta kolēģes.