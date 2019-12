Publicitātes foto

Svētku laikā dažādus pastas veidus iespējams izmantot ne vien gardu maltīšu pagatavošanai, bet arī radošām nodarbēm. AS “Dobeles dzirnavnieks” piedāvā 5 idejas vienkārši un ātri pagatavojamiem eglītes rotājumiem, kas būs pa spēkam ikvienam ģimenes loceklim – mazākajiem tie ļaus attīstīt pirkstu veiklību, bet pārējie varēs priecāties par kopā pavadīto laiku un krāšņi rotāto eglīti.

Dekoru izgatavošanai nepieciešama dažādas formas “Dobeles dzirnavnieka” pasta, stipra aukla un karstā līme. Nopūšot dekorus ar krāsas aerosolu, iespējams izcelt pastas faktūru un panākt īpaši greznu rotājumu izskatu.

Zvaigzne

Sastāvdaļas: 10 “Dobeles dzirnavnieka” Penne rigate makaroni, karstā līme, aukla rotājuma izgatavošanai (45 cm) un rotājuma iekāršanai eglē (20 cm).

Gatavošana:

1. Zvaigznes starus veido, Penne rigate formas pastu ar karsto līmi salīmējot pa pāriem (izveidojot piecus atsevišķus pārus).

2. Gatavos staru pārus novieto uz galda vertikāli vienu otram blakus un no kreisās puses līkločveidā caur katru makaronu caurvij auklu. Kad aukla izvērta caur pēdējo pāri, galus sasien stingrā mezglā.

3. Iegūto zvaigznes formu ar karsto līmi nostiprina staru savienojumu vietās.

4. Īsāko auklu caurvij vienam no zvaigznes stariem un sasien tik garu, cik nepieciešams.

5. Nokrāso.

Auseklis

Sastāvdaļas: 8 “Dobeles dzirnavnieka” Penne rigate makaroni, aukla rotājuma izgatavošanai (40 cm) un iekāršanai eglē (20 cm).

Gatavošana:

1. Ausekli veido no Penne rigate formas pastas līdzīgi kā zvaigznes rotājumu – pastu salīmē pa pāriem, izveidojot četrus atsevišķus pārus.

2. Gatavos staru pārus novieto uz galda vertikāli vienu otram blakus un no kreisās puses līkločveidā caur katru makaronu caurvij auklu. Kad aukla izvērta caur pēdējo pāri, galus sasien stingrā mezglā. Šim rotājumam nav nepieciešama formas nostiprināšana ar karsto līmi.

3. Īsāko auklu caurvij vienam no stariem un sasien tik garu, cik nepieciešams.

4. Nokrāso.

3. Gliemežvāku sniegpārsla

Sastāvdaļas: 11 “Dobeles dzirnavnieka” Conchiglie rustiche makaroni, karstā līme, aukla rotājuma iekāršanai eglē (20 cm).

Gatavošana:

1. Piecus Conchiglie rustiche formas makaronus kārto aplī tā, lai stūrīši centrā saskaras. Saskaršanās vietās un centrā makaronus stiprina ar karsto līmi. Ļauj līmei sacietēt.

2. Kad rotājuma pirmā kārta ir ieguvusi stingrību, centrā iepilda karsto līmi un ievieto vēl trīs makaronus. Kad līme sacietējusi, arī otrā rotājuma pusē ar karsto līmi centra daļā iestiprina trīs makaronus, līmējot pretēji pirmās kārtas makaronu virzienam.

3. Ar karsto līmi piestiprina rotājuma auklu tik garu, cik nepieciešams.

4. Nokrāso.

4. Sniegpārsla

Sastāvdaļas: 10 “Dobeles dzirnavnieka” Cornetti rigati makaroni, karstā līme, aukla rotājuma izgatavošanai (45 cm) un iekāršanai eglē (20 cm).

Gatavošana:

1. Desmit Cornetti rigati radziņu formas makaronus uzvij uz auklas, makaronus kārtojot pamīšus – vienu ar radziņiem uz augšu, otru uz leju.

2. Kad visi uzvītie makaroni sakārtoti, stingri sasien auklas galus un ar karsto līmi stiprina makaronu savienojumu vietas.

3. Īsāko auklu apvij kādā no pastas savienojuma vietām un sasien tik garu, cik nepieciešams.

4. Nokrāso.

5. Puzurs

Sastāvdaļas: 12 “Dobeles dzirnavnieka” Rigatoni rigate makaroni, aukla rotājuma izgatavošanai (40 cm) un rotājuma iekāršanai eglē (20 cm).

Gatavošana:

1. Caur trīs Rigatoni rigate makaroniem izvij auklu un stingri sasien mezglu, iegūstot pirmo trijstūri un atstājot vienu auklas galu aptuveni 35 cm garu.

2. Sagatavoto trijstūri novieto uz galda. Uz brīvā auklas gala uzver vēl divus makaronus un auklu piesien pie iepriekš sagatavotā trijstūra labās malas.

3. Atkārto 2. soli, veidojot trijstūrus virzienā uz labo pusi, līdz uzvērti vienpadsmit makaroni un izveidoti pieci trijstūri.

4. Divpadsmito makaronu uzver uz auklas un stingri sasien ar pirmā trijstūra sieto mezglu. Nogriež auklu.

5. Ar auklu, kas paredzēta rotājuma iekāršanai eglē, veido puzura apakšējo daļu – divas malējo trijstūru brīvās virsotnes sasien.

6. Nokrāso.