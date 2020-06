Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Roterdamā pārstāvēs Samanta Tīna ar dziesmu “Still Breathing”. Publicitātes foto

Pašmāju dziedātāja Samanta Tīna, kura nākošgad pārstāvēs Latviju Starptautiskajā dziesmu konkursā “Eirovīzija” sociālajos tīklos dalījusies pārdomās. Viņa raksta: “Dzirdēju kādu smejam: “Izskatās, ka Samanta normāli neprot dejot!” Es protu un labprāt to daru, tā, kā man patīk un kā es gribu! Let’s go crazy!”.

Pie šī ieraksta savu viedokli izteicis arī Rīga TV24 raidījuma “La Dolce Vita. Ar Roberto” vadītājs Roberto Meloni. Viņš rakstīja, ka tam, kurš tā teicis atliks tikai “sūkāt savu ķepu”, kad Samanta pārstāvēs Latviju 2021.gadā ar vēl spēcīgāku horeogrāfiju un kompozīciju.

Šajā ierakstā dziedātāja dalījusies ar fotogrāfiju no sava jaunākā mūzikas klipa “I Got The Power”, kurā nofilmējās arī blogere Katrīne Sauliete un stiliste Indra Salceviča.

Samantas Tīnas dziesmas “I Got The Power” videoklips: