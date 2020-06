Foto: Unsplash

2020. gada vasaras sezonas modes tendences šogad nes krietnu devu gaisīgu audumu tekstūras, aktuālus griezumus un maigus krāsu toņus, kas atmodinās sievišķību. Aktuālākās sezonas tendences iet roku rokā ar televīzijas sievietēm “STV Pirmā!” izaicinājumu – ļauties sievišķībai un jūnijā 30 dienas tērpties svārkos un kleitās. Lai neapmaldītos vēlmēs, par jaunās sezonas modes tendencēm un aktualitātēm ieteikumus sniedz stilistes Anita Altmane un Juliya Verbickaja.

1. Volānu dzīvīgums

Vasaras sezona šogad iezīmē daudzveidīgumu un dzīvīgumu, pamanāms jaunums ir sievišķības atgriešanās. To pastiprinās volānu izvēle apģērbā. “Vēl lielākai kaislības devai ģērbiet kleitas, blūzes un svārkus ar volāniem. Šis mazais, dekoratīvais elements piešķirs izteiksmīgu ritmu klasiskiem modeļiem. Aktuālas būs gan sīkas rišiņas boho stilā, gan kāds iespaidīgs vilnis spāņu labākajās tradīcijās,” pauž stiliste un modes māksliniece Anita Altmane.

Arī stiliste Juliya Verbickaja šajā sezonā iesaka izvēlēties volānus: “Volāni ir skaists vasaras trends, tomēr ar to jābūt piesardzīgiem, jo volāni un drapērijas var palielināt ķermeņa aprises. Jāņem vērā, ka volāni, kas ir vertikāli, nerada lielu apjomu un pat vizuāli izstiepj figūru. Galvenais noteikums – nesaģērbties volānu kuplumā no ausīm līdz papēžiem. Ieteikums apģērbā izvēlēties vienu lietu ar volāniem un apvienot to ar kaut ko vienkāršāku.”

2. Kleitas un svārki – atslēga sievišķīgam tēlam

Sievišķīgam tēlam šovasar izvēlieties dažādu garumu kleitas. Tās var būt darinātas no audumiem ar raibiem ziedu motīviem, kuru raksturs var svārstīties, sākot no romantiskiem ziediņiem līdz pat 60. gadu tapešu rakstiem. “Boho stils noteikti būs viens no vadošajiem šajā vasarā. Tas parādīsies gan garās kleitās ar pieraukumiem un volāniem, gan smalku ziediņu rakstos. Lai vai kādus salikumus jūs veidotu, uzmanieties no vienveidības. Labākie tēli ir balstīti tieši uz pretpoliem. Boho stila svārki labi komponēsies ar sportisku džinsu vai bombera tipa jaku. Plisētie midi garuma svārki stilistiski labi kontrastēs ar klasisku žaketi, bet romantisko garo kleitu saldumu labi “atšķaidīs” smagas ādas sandales,” norāda Anita Altmane.

Uz puķainā raksta uzvaras gājienu uzmanību vērš arī Juliya Verbickaja: “Puķains prints lieliski izskatās svārku un kleitu griezumos. Tāpat aktuālas ir kleitas ar kuplām rokām, mežģīnes, kā arī pārliekamie svārki un kleitas, kuras ideāli piestāv jebkurai figūrai. Vienīgais, kam nepieciešams sekot līdzi, ir silueti. Tieši siluets var radīt vecmodīgu tēlu. Svārkiem un kleitām 2020. gada sezonā nevajag būt apspīlētām, bet gan brīvi krītošām.”

3. Drosmīgi – izvēlēties džinsa apģērbu!

Šajā sezonā drosmīgi ir izvēlēties arī nestandarta dzinša apģērbu, tostarp svārkus un pat džinsu vakarklietas. Arī oversize žaketes izvēle uzskatāma par “karstu” tendenci šajā sezonā – apvienojot lielu žaketi ar zīmuļsvārkiem, saglabāsiet sievišķību un nezaudēsiet aktualitāti.

Lai piedalītos izaicinājumā “30 dienas svārkos vai kleitās”, kas šogad notiek jau ceturto gadu, ik dienu no 1. līdz pat 30. jūnijam, pirms došanās savās gaitās, nofotografē sevi un savu vasarīgo tērpu, bet bildi publicē Facebook vai Instagram, pievienojot tēmturi #STVUzvelcKleitu. Iespējams tieši tu 1. jūlijā tiksi palutināta ar īpašu balvu – 100 eiro dāvanu karti no t/c “Akropole”.