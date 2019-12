Foto: Unsplash

Izprast vīriešu domāšanu ne vienmēr ir viegli. It īpaši, kad runa ir par attiecībām. Dažiem vīriešiem ļoti patīk sievietes “iekarošanas” process. Reizēm viņi to dara tik aizrautīgi, ka aizmirst, ka aiz tā slēpjas arī attiecības!

Lūk, kurās zodiaka zīmēs dzimst aizrautīgākie sieviešu “mednieki”!

Auns

Neskatoties uz to, ka Aunam ne īpaši patīk tērēt naudu “bezjēdzīgām” lietām (kādam citam!), viņam lielu baudu un prieku sniedz apziņa, ka ir izdevies pievērst kādas sievietes uzmanību. Taču atšķirībā, piemēram, no vīrieša, kas ir dzimis Strēlnieka zīmē, kam patīk pats “medību” process, Auns daudz lielāku gandarījumu gūst tikai no pašas uzvaras. Pats process nereti viņam liekas pat garlaicīgs.

Vērsis

Šis uzmanīgais un racionālais vīrietis patiesībā nav radis pieņemt ātrus, emocionālus lēmumus. Taču mīlestības lietās viņa prātu bieži vien aptumšo kaisle. Viņš ir kaislīgs sieviešu mednieks, tomēr tajā pat laikā, kad runa ir par “īsto un vienīgo” sievieti, ar kuru viņš vēlas pavadīt kopā visu savu dzīvi, viņš ir ļoti atbildīgs un šo lēmumu nekādā gadījumā nepieņem steigā. Kad viņš iemīlas no sirds, savas sievietes dēļ viņš ir gatavs uz visu.

Skorpions

Kā likums, šīs zodiaka zīmes pārstāvis – vīrietis instinktīvi izvēlas savas sievietes. Turklāt parasti viņš iekāro jau aizņemtās un, protams, ka viņam nākas ļoti papūlēties, lai iegūtu šīs sievietes uzmanību. Bez tam, viņš ar lielu prieku dara visu to, ko sauc par sacensībām. Ja pie apvāršņa būs kāds konkurents, tas šo vīrieti nevis atturēs, bet pamudinās rīkoties aktīvāk.

Strēlnieks

Šī kaislīgā piedzīvojuma meklētāja slava bieži vien iet pa priekšu viņam pašam. Atšķirībā no iepriekš pieminētajiem vīriešiem, Strēlniekam patīk tieši pats “medību” process. Rezultāts viņam bieži vien ir otršķirīgs. Tieši tāpēc sievietes, kas ātri atbild uz Strēlnieka uzmanības apliecinājumiem, tikpat ātri viņam kļūst garlaicīgas. Tamdēļ šādu vīrieti “noturēt” izdosies vien tai sievietei, kura piedāvās viņam attiecībās aizvien jaunus, grūtākus un teju vai nepārvaramus šķēršļus.