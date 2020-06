Botāniskajā dārzā sākušas ziedēt apjūsmotās ūdeņu skaistules ūdensrozes

Publiciātes foto

Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza Tropu siltumnīcā sākušas ziedēt ūdensrozes, liecina paziņojums universitātes mājaslapā.

Pēc LU sniegtās informācijas, jūnijs ir ūdensrožu pilnzieda mēnesis. Tropu siltumnīcas baseinā ziedus šobrīd raisa gan krāsainā ūdensroze, gan košiem ziediem ziedošā sarkanā ūdensroze. Reizēm rīta pusē ar baltiem ziediem ziedot arī neparastā lotosa ūdensroze.

LU uzsvēra, ka sarkanā ūdensroze apmeklētājus gaida no rītiem – tā zied agri no rīta, un ziedi aizveras ap pusdienas laiku. Savukārt krāsainā ūdensroze savus zili violetos ziedus atver ap pusdienlaiku un apmeklētājus priecē līdz vakaram.

Laiku pa laikam ziedus verot arī viena no pasaules lielākajām ūdensrozēm Krusa viktorija, kas esot plaši pazīstama iespaidīgā izmēra un ziedēšanas īpatnību dēļ. Šī ūdensroze uzzied vakarā ar baltu un smaržīgu ziedu, kas piesaista apputeksnētājus, taču no rīta zieds aizveras, klāstīja LU.

Tās pašas dienas vēlā pēcpusdienā zieds atveroties otrreiz, taču tad tas ir iekrāsojies rozā tonī, tāpēc tie apmeklētāji, kas no rīta nav paspējuši redzēt lielo, balto un eleganto viktorijas ziedu, to var apskatīt pēcpusdienā, sākot no aptuveni plkst.15, kad tas ir mainījis toni un sāk atvērties otrreiz, pauda LU.

Pret rītu viktorijas zieds aizveras pavisam un nogrimst ūdenī, lai briedinātu sēklas. Universitātē informēja, ka šobrīd Tropu siltumnīcas baseinā augošajai ūdensrozei ir aktīvais ziedēšanas laiks, tādēļ apmeklētāji var novērot šo neparasto parādību.

LU Botāniskais dārzs ir atvērts apmeklētājiem katru dienu no plkst.10 līdz 21.