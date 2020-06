Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

Megana Mārkla un princis Harijs oficiāli parakstīja atteikšanos no pienākumiem britu karaliskajā ģimenē 31.martā. Līdz šim brīdim publiski nav pausts viedoklis, kurš no viņiem bija šī lēmuma iniciators.

11.augustā tirdzniecībā nonāks biogrāfiska satura grāmata “Harry and Meghan and the Making of Modern Royal Family”, kas būs veltīta Saseksas hercogu dzīvesstāstiem. Grāmatas autori ir Omīds Šorbijs un Karolīna Djurāna, kuri nolēmuši “izmeklēt” šo notikumu, kas bija viens no skaļākajiem notikumiem, kas jebkad saistīts ar monarhu ģimenēm visā pasaulē. Autori, rakstot grāmatu, tikušies gan ar britu karaliskās ģimenes locekļiem, gan Meganas un prinča Harija draugiem un citiem viņiem pietuvinātiem cilvēkiem.

Līdz šo grāmatu varēs iegādāties un lasīt jebkurš, jānogaida mazāk kā divi mēneši, taču daudzviet ziņās jau parādījušies fragmenti no tās. Tā, piemēram, viens no avotiem, kas grāmatā paudis savu viedokli apgalvo, ka Saseksas hercogi savu aiziešanu no britu karaliskās ģimenes plānojuši jau ļoti sen – vēl pirms kāzām: “Pirmo reizi par atteikšanos no pienākumiem karaliskajā ģimenē viņi apdomāja vēl tad, kad nebija precējušies. Viss tas ir tāpēc, ka princis Harijs ilgu laiku šajā ģimenē ir juties nelaimīgs. Un tad arī viņš par savām jūtām izstāstīja Meganai un viņi kopā sāka apspriest dažādus alternatīvus variantus.”

Avots tāpat uzsvēris, ka gala lēmumu izdarījis tieši Harijs. Tieši šī iemesla dēļ viņš ļoti sāpīgi reaģē uz pārmetumiem, kas tiek izteikti Meganas Mārklas adresātā, kad runa ir par viņu aiziešanu no britu karaliskās ģimenes.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.