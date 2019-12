Foto-Fotolia

Jaunava

Ja viņi ko dara un kaut kam ķeras klāt, tad veltī tam savas zināšanas, prasmes un uzmanību 100%. Viņi izvirza sev mērķus un sasniedz tos ļoti apzināti un racionāli. Pateicoties šādai attieksmei pret darbu, visbiežāk šie cilvēki patiešām ir turīgi.

Skorpions

Šie cilvēki ir apveltīti ar lielisku intuīciju un harizmu, tāpat kā pārējās Ūdens stihijas zīmes. Viņi ir ļoti veiksmīgi savā profesijā vai biznesā. Viņi darbā izmanto savu intuīciju, lai sasniegtu to, ko viņi vēlas. Dzīvot izsmalcinātu dzīvi viņiem neaizliegsi.

Lauva

Dzimuši līderi. Lauvas neapstājas nekādu sarežģījumu priekšā. Lauvas neapstājas, ja viņus kāds brīdina to nedarīt. Lauvas neapstājas tad, kad kļūdās. Viņi ir lepni, viņa zina, ko grib un pats galvenais – prot to sasniegt.

Vērsis

Klusais, ieturētais Vērsis dzīvē var atteikties no daudzām lietām, taču nekad no komforta un izsmalcināta dzīvesveida. Šie cilvēki savā ceļā visu redz racionāli un praktiski, un viņi to izmanto arī savā finanšu dzīvē. Viņu galvā darbojas izcila matemātika, kas vienmēr noved pie lieliskiem rezultātiem.

Vēzis

Vēl viena Ūdens zīme, kas zina, ko no dzīves vēlas un kā to panākt. Šo cilvēku prasmes un intuīcija palīdz viņiem darbā. Ar viņiem ir viegli saprasties, kaut arī viņi ir ambiciozi – patiesībā šis ir rets divu īpašību kopums, bet Vēzim tas piemīt.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.