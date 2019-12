Foto: Unsplash

Cilvēkus dzīve pilsētā vilina ar plašajām iespējām, tomēr pilsētniekiem jāsaskaras arī ar daudzām nepilnībām apkārtējā vidē – intensīva satiksme, atrašanās cilvēku pārpildītās vietās un nepārtrauktie trokšņi. Tas viss ātri vien spēj nokaitināt klusumu mīlošu cilvēku tik tālu, ka tā vien gribas uzcelt mājiņu meža vidū un turpināt dzīvi pilnīgā klusumā. Nav noslēpums, ka Ziemassvētku laikā šie trokšņi tikai pastiprinās – visur, kur griezies, priekšā ir cilvēki, kas steidzīgi meklē dāvanas tuviniekiem, un tiek atskaņotas tās pašas svētku dziesmas, kuras dzirdam ik gadu. Bet kā padarīt savus Ziemassvētkus tik klusus un mājīgus, it kā tie tiktu svinēti divatā aiz polārā loka?

1. Trokšņi agri no rīta vai vēlu vakarā – lūdzu, nē!

Gandrīz ikviens pilsētā dzīvojošs cilvēks ir piedzīvojis brīdi, kad vēl labu laiku pirms modinātāja darba dienā vai mierīgas svētku dienas rīta izgulēšanās laikā ārā aiz loga pēkšņi sāk skanēt mašīnas signalizācija. Arī celtnieki darbus mēdz uzsākt agrāk nekā parasti, pierībinot visu apkārtni ar vibrējošām, kaitinošām skaņām. Visi šie nepatīkamie trokšņi var sabojāt dienu, tai vēl nesākoties. Lai noķertu vēl pēdējos miega brīžus, Huawei iesaka šādās situācijās uzlikt austiņas, ieslēgt tajās nomierinošu mūziku vai atskaņot balto troksni jeb white noise (eng.), kur īpaši piemeklētas skaņu frekvences palīdzēs atslēgties no apkārtējiem trokšņiem, pagriezties uz otriem sāniem un, ieskautiem mierinošajās skaņās, ieslīgt atpakaļ miegā.

“Bezvadu austiņas nodrošina komfortu jebkurā ikdienas situācijā, pat dodoties pie miera. FreeBuds 3 bezvadu austiņas ir teju nemanāmas, kad ievietotas ausī, jo tās ir nelielas, ērtas un ļoti labi ieguļ auss kanālā, pielāgojoties auss kanāla formai. Tādā veidā tās nekairina un nespiež ausi pat tad, ja tiek gulēts ar austiņām ausīs, kā rezultātā tās spēj samazināt apkārt esošo trokšņu intensitāti. Tāpat aktīvā trokšņu slāpēšanas tehnoloģija spēj atpazīt un novērst fona troksni. Līdz ar to austiņas var izmantot, lai samazinātu apkārt esošo troksni situācijā, kad cilvēku un pilsētas radītie trokšņi ir kļuvuši neciešami,” stāsta Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā Aleksandrs Jekimovs.

2. Izbaudīt Ziemassvētkus mierīgā un harmoniskā atmosfērā

Arī Ziemassvētku gaidīšanas laiks cilvēkiem saistās ar skaļiem lielveikaliem un tirdziņiem, kur valda nemitīga kņada. Visi zina, cik nogurdinoši ir stundām ilgi klīst pa veikaliem, lai atrastu dāvanas ģimenei, radiem un draugiem, it īpaši, ja apkārt ir simtiem cilvēku, kuri var radīt gan nepatīkamas izjūtas, gan galvassāpes no tā vien, ka visi runā vienlaicīgi un visapkārt ir ārkārtīgi skaļš. “Lai izbēgtu no lielā trokšņa, jāspēj mazliet izolēt sevi no apkārtējās kņadas. Viens no risinājumiem ir ielikt ausīs Freebuds 3 austiņas, ieslēgt savu mīļāko mūziku, dabas skaņas vai ko citu patīkamu, kas palīdzētu uzlabot garastāvokli un pašsajūtu, un doties pastaigā uz parku vai mājup, lai izbaudītu netraucētu laiku ar sevi vienatnē,” iesaka Aleksandrs Jekimovs.

3. Klusā paradīzes saliņa – tavs mājoklis

Kad pēc garas Ziemassvētku iepirkšanās jāatgriežas mājās, gribas, lai tur iestājas klusums un miers. Attiecīgi, lai spētu saglabāt patīkamu Ziemassvētku noskaņojumu, ir vērts pievērst uzmanību dažām lietām, ko varētu darīt, lai izolētu skaņu un varētu izbaudīt laiku vienatnē.

Ievērojot pāris praktiskus ieteikumus, ir iespējams iekārtot mājokli tā, lai tā būtu klusā paradīzes saliņa, kur varēs atpūsties, atslēgties no ikdienas kņadas, kā arī pavadīt jaukus svētku mirkļus patīkamā kompānijā. Kā viena no Ziemassvētku dāvanām sev var būt speciāli aizkari, kas reizē būs lielisks logu dekors, kā arī efektīvs rīks, kas palīdzēs izolēt no āra telpām plūstošās skaņas. Vēl pāris lietas, kurām būt vērts pievērst uzmanību, ir biezāks grīdas segums, kā arī kvalitatīva sienu un cauruļu izolācija.

Lai nodrošinātu sev patīkamus un mājīgus Ziemassvētkus, ir jāpieliek tikai nedaudz pūļu, lai neļautu kņadai un rosībai sevi negatīvi ietekmēt. Ieliec ausīs austiņas, ieslēdz mīļākās svētku melodijas un ļaujies Ziemassvētku gaidīšanas priekam, izvairoties no apkārt valdošā satraukuma un nemiera.