Foto: Unsplash

Neviens cilvēks nav mūžīgs. Tad, kad tu gribi ar kādu uzsākt strīdu vai kašķi – atceries par to. Padomā – katra lieta, ko tu savā dzīvē dari, var kļūt par tavu pēdējo. Tāpēc esi iecietīgs, iemācies novērtēt dzīvē to, kas tev ir dots un piedod tiem, kas nodarījuši tev pāri. Ļaunums, ko tu turi sevī, “apēd” tevi pašu.

Lūk, 10 dzīves patiesības, ko mēs nevēlamies dzirdēt, bet tās ir vispatiesākās:

1. Dzīve turpinās

Kad tev ir slikti vai tavā dzīvē noticis kas briesmīgs – tas nav pasaules gals. Tā ir daļa no dzīves. Tieši tāpat kā tu pats. Dzīve turpinās, neatkarīgi no tā, ka tev, iespējams, ir zudusi zeme zem kājām. Cilvēkam ir jāmācās saprast, ka sāpes un ciešanas neaptur dzīves ritmu, tā vienalga turpinās.

2. Tu nevari patikt visiem

Tu nekad nevarēsi visus savā dzīvē satiktos cilvēkus padarīt laimīgus un iepriecināt viņus. Nedomā par to! Baudi to cilvēku uzmanību, kas tev ir dota! Cilvēki ir ļoti dažādi un arī simpātijas pret apkārtējiem veidojas tāpat. Nav vērts prātot vai daudz pārdzīvot par to, ja tu kādam nepatīc.

3. Visvērtīgākais šajā dzīvē ir laiks, nevis nauda

Dāvināt kādam savu laiku ir neizmērāmi lielāka dāvana kā dalīties ar naudu. Cilvēki, kas pa īstam mīl un novērtē, mīl nevis materiālos labumus un dāvanas, bet laiku, ko tu viņiem veltī.

4. Nelielies ar laimi!

Laimei nepatīk skaļums un aktīvi tās meklējumi. Tad laime slēpjas. Ja tu esi laimīgs vai tavā dzīvē ir noticis kaut kas priecīgs, nelielies ar to! Laimei tas var nepatikt.

5. Naudā nav laimes

Tad, kad cilvēks nav harmonijā ar sevi un savu dzīvi, arī ļoti liela nauda viņam šo harmoniju nedod. Nereti vislaimīgākie cilvēki ir nebūt ne turīgi ļaudis. Ir vērts no viņiem iemācīties “triku” – kā gūt apmierinājumu ar mazumiņu. Jo, kā zināms, ēdot apetīte aug – tieši tas pats attiecas uz naudu – kad tev tās kļūst vairāk, tu gribi vēl un vēl.

6. Visi kādreiz nomirst

Neviens no mums nav mūžīgs. Ikviens cilvēks kādreiz no šīs dzīves atvadīsies un mēs viņu vairs nekad nesatiksim. Tāpat kā tu pats. Nav vērts par to domāt, prātot vai baiļoties. Tā dabā ir iekārtots – ir sākums un ir beigas, un tas attiecas uz visām dzīvajam būtnēm. Labāk domā par to, kā savu dzīvi nodzīvot tā, lai par tevi atcerētos tikai labo.

7. Naudu līdzi kapā nepaņemsi

Kad tu nomirsi, tad visa tava nopelnītā nauda paliks šajā pasaulē. Tu nevarēsi paņemt līdzi ne centu. Tikai tad tu, iespējams, aizdomāsies, ka pelnot naudu tu neredzēji, kā izaug tavi bērni vai nebiji blakus kādam tuvam cilvēkam brīdī, kad viņam tas bija ļoti vajadzīgs.

8. Mīli un rūpējies par cilvēkiem, kas ir tev blakus

Mēs paši bieži vien neapzināmies, cik līdzcilvēki, kas diendienā mums ir blakus, patiesībā mums ir svarīgi. Tā ir vislielākā dāvana, ka tādi cilvēki tev ir! Iemācies to novērtēt arī ikdienā!

9. Esi pateicīgs

Lai cik grūta nebūtu bijusi tava diena, vienmēr ir kaut kas un kāds, kam ir gājis sliktāk par tevi. Esi pateicīgs arī par mazumiņu, ko tev dzīve ir devusi: par mājām, par ēdienu, par sev mīļajiem cilvēkiem, par savu veselību.

10. Pārstāj sapņot – rīkojies!

Sapņot – tas ir dabiski un pat patīkami. Tāpēc daudzi cilvēki lidinās mākoņos nedēļām, mēnešiem ilgi, citi – pat gadiem. Taču diemžēl sapņi tavu dzīvi nemaina. Ja tu patiešām vēlies kaut ko mainīt savā dzīvē, pārstāj sapņot un rīkojies!