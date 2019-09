Foto: Unsplash

Gudrība vēstī: “Septiņas reizes nomēri pirms nogriez”. Tas nozīmē arī to – pirms kaut ko pasaki vai izdari, visu rūpīgi apdomā. Diemžēl, ne visi to māk un spēj. Astrologi sastādījuši to zodiaka zīmju sarakstu, kas rīkojas impulsīvi – vispirms dara, pēc tam domā.

Vai tu esi starp viņiem?

Dvīņi

Šīs zodiaka zīmes pārstāvji ir vieni no impulsīvākajiem visā zvaigznājā. Parasti vispirms rīkojas, bet pēc tam sāk domāt par sekām. Bieži vien jau ir par vēlu. Pēc tam viņi aši cenšas glābt situāciju, lūdz piedošanu, saka, ka tas izdevies nedomājot, bet tik un tā atkal un atkal atgriežas pie iepriekšējā ieraduma.

Varētu teikt, ka viņu dzīvē pazustu vismaz 50% ciešanu, ja vien viņi sāktu domāt pirms rīkojas un runā!

Jaunava

Visdrīzāk, ka esat pārsteigti šajā sarakstā ieraugot Jaunavu? Jā, šī patiešām ir mierīga un nosvērta zodiaka zīme. Taču tas nekādi netraucē šiem cilvēkiem dažādās situācijās demonstrēt savu impulsivitāti. Diemžēl Jaunavas ir ļoti nepacietīgas un tas bieži noved šos cilvēkus pat pie liktenīgām kļūdām. Turklāt, ja kādā strīdā domstarpības ir lielas, tieši Jaunava ir tā, kas ies uz “pilnu banku”. Šie cilvēki var ļoti aizvainot, pat nedomājot par to, cik ļoti tas sāpinās otru cilvēku.

Mežāzis

Šīs zodiaka zīmes pārstāvji vienmēr vēlas, lai viss notiek pēc viņu prāta. Ja kaut kas notiek citādi, Mežāzis sāk dusmoties, pat kliegt un lamāties. To ir ļoti grūti pieņemt tiem cilvēkiem, kas Mežāzim ikdienā ir blakus. Tad, kad viņi saprot, ka ir aizgājuši par tālu un pārkāpuši robežas, viņi nomierinās. Taču ar atvainošanos viņiem iet tikpat grūti kā ar savu dusmu turēšanu grožos.