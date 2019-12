Foto: SIPA/ SCANPIX/ LETA

Izrādās, ka Džūlijas Robertsas ģimenē ir lieli “skeleti skapī”. Pirms pieciem gadiem slavenā kinozvaigzne zaudēja savu jaunāko māsu Nensiju Moutsu. Taču aktrise savu māsu esot uzskatījusi par narkomāni, kā dēļ viņām neesot bijušas labas attiecības. Galu galā, Nensija izdarīja pašnāvību.

Mirušās Nensijas līgavainis Džons Dilbeks turpina viņu aizstāvēt. Kā viņš apgalvo, tieši vecākā māsa, aktrise Džūlija Robertsa, noveda māsu līdz pašnāvībai. Dilbeks atcerējies, kā Džūlija Robertsa ņirgājusies par māsas lieko svaru un izskatu, kas sievieti novedis līdz izmisuma solim.

“Līdz šim brīdim uzskatu, ka Džūlija ir atbildīga un vainojama Nensijas nāvē. Viņa ņirgājās par viņu gadiem ilgi! Es pieļauju, viņa to darīja tāpēc, ka patiesībā bija greizsirdīga uz māsu par to, ka viņai bija labākas attiecības ar mammu. Viņai pašai tādas nebija,” – sacīja Džons intervijā “Radar Online”. Tomēr viņš norādījis, ka arī pati māte Nensiju neaizstāvēja no māsas uzbrukumiem.

Bez tam, viņš akcentējis, ka jaunā sieviete jau sen vairs nebija atkarīga no narkotikām, kad izdarīja pašnāvību. Aktrises māsa nomira no zāļu pārdozēšanas, kas viņai bija izrakstītas pret depresiju.

“Es raudāju katru rītu tāpēc, ka vispār pamodos. Ja ar mani kaut kas notiks, lai Džons saņem visu, kas man šobrīd ir, un, lai parūpējas par manu suni Lūsiju. Mana māte un tā saucamais “brālis un māsa” nesaņems neko, izņemot atmiņas par to, ka tieši viņi mani noveda tur, kur es esmu tagad,” – Nensija rakstīja savā pirmsnāves vēstulē…