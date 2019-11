Publicitātes foto

Jau 29. novembrī Arēnā Rīgā ar lielkoncertu uzstāsies populārais vācu dziedātājs un komponists Dīters Bolens.

Dīters Bolens (Dieter Bohlen) ir vācu popzvaigzne, komponists, muzikālo apvienību Modern Talking un Blue System dibinātājs un producents. Savu lielāko popularitāti viņš piedzīvoja pagājušā gadsimta 80. gados kā dueta Modern Talking dalībnieks. Bolens arīdzan ir bijis daudzu veiksmīgu vācu un starptautisku izpildītāju producents.

Kopš 1984. gada viņš producēja muzikālo duetu Modern Talking, kurā darbojās viņš pats kopā ar Tomasu Andersu. Šī grupa ar tādām dziesmām kā You’re My Heart, You’re My Soul, You Can Win If You Want, Cheri Cheri Lady, Brother Louie un Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love) piecreiz iekļuva pirmajā vietā Vācijas singlu čārtos. 1987. gadā dueta ceļi kāda strīda dēļ šķīrās. Bolens turpināja producēt dažādus dziedātājus, to skaitā arī paša atklāto C.C.Catch, kā arī uzstājās ar savu jaunizveidoto grupu Blue System. 1998. gadā Modern Talking atkal apvienojās, bet 2003. gadā pašķīrās otro reizi.

Pēdējos gados Dīters Bolens ir producējis visus TV šova Deutschland sucht den Superstar uzvarētāju albumus, no kuriem daudzi var lepoties ar platīna statusu un pirmajām vietām čārtos Vācijā. Lielākajai daļai Vācijas televīzijas skatītāju Bolens asociējas ar bieži vien nesaudzīgu, bet vienmēr precīzu kritiku televīzijas atlases šovos. Pēc daudzu gadu pārtraukuma viņš ir atgriezies uz skatuves un izpildīs visiem zināmos Modern Talking un Blue System hītus.

Pirmā uz skatuves Arēnā Rīga kāps vācu dziedātaja Lian Ross, kas ir populāra ar savu cover dziesmu “Modern Talking – You’re my heart you’re my soul”.

Biļetes uz pasākumu ir pieejamas visās Biļešu Serviss kasēs.

Grupas “Modern Talking” dziesmas “Atlantis Is Calling” mūzikas video: