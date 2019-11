Publicitātes foto

“Jaungada taksometrs 2” aktieri pulcējas novembra nogalē Rīgas centrā, “Innocent Cafe” Jaungada svinībās, kur svētku gaisotnē, piedaloties visiem aktieriem un radošajai komandai, tika vēstīts par Māra Martinsona romantiskās komēdijas “Jaungada taksometrs” filmas tupinājumu – “Jaungada taksometrs 2”, kas no 6. decembra piestās visos kinoteātros visā Latvijā.

Arī šogad “Jaungada taksometrs 2” aktieriem Jaungada svinības iesākas ātrāk nekā pārējiem, kur svētku gaisotnē sākas filmas gaidīšanas svētki, kas pirmizrādi piedzīvos jau nākamnedēļ – 6. decembrī. Taksists Andrejs (Lauris Reiniks) filmas otrajā daļā ir sapucinājis krāšņu pasažieru plejādi, kas bija ieradušies Jaungada svinībās – Baiba Sipeniece – Gavare, Viesturs Krauze, Nauris Brikmanis, Andris Bulis, Zane Dombrovska, Ieva Florence – Vīksne, Anna Lieckalniņa, Māra Sleja un Kozmens.

Pasākumu atklāja grupa “Dziļi Violets” ar skaņdarbu “0:00”, ar ko iesākās arī “Jaungada taksometrs 2” stāsts. Savukārt Dzintars (Valdis Melderis) iepazīstināja ar jau iemīļotiem un arī jauniem filmas personāžiem, ka pievienojušies filmas otrajā daļā, aicinot pie eglītes viņiem atklāt lomas detaļas, taču pats savas lomas līkločus neatklāja. Tuvojoties pēdējām Vecgada minūtēm, kad šampanietis saliets un salūts jau vēsta par gadu miju, Kozmens pārsteidza visus ar sava skaņdarba “Braucam ar lampām” pirmatskaņojumu, kas ir viens no filmas otrās daļas muzikālajiem papildinājumiem, iesaistot savā performancē visus svinību viesus.

Filmas pirmās daļas turpinājums notiek Vecgada vakarā pēc gada, kā filmas varoņu stāsti ir savijušies vēsta filmas režisors Māris Martinsons: “Filmas turpinājumu veidoju, lai arī cilvēki, kas nav redzējuši filmas pirmo daļu varētu iejusties katrā no tēliem tās otrajā daļā. Protams, ir stāsti, kas ir turpinājušies, negaidīti attīstījušies un caurvij arī filmas otro daļu. Strādājot pie pirmās filmas pirmās daļas, apjautu, ka filmēšanas laukumā izdevies pulcēt vienkopus talantīgas, interesantas un ļoti daudzpusīgas personības, kas kopā vēlas radīt un nest skatītājiem prieku un pozitīvismu. Rezultāts bija lielisks. Pēc pirmizrādes, kas notika pirms gada, bija neapstādināma vēlme turpināt darboties, paildzināt šo jautrības un negaidītu notikumu turpinājumu. Uzzinot, ka šī sajūta nav man vienīgajam, jo pēc pirmizrādes saņēmu no aktieriem idejas – “ja būs otrā filma, būtu forši, ka “es to un es šito”. Likumsakarīgi, ka vairs nepastāvēja jautājums “vai mēs taisīsim turpinājumu”, bet “kad”. Tas ir tāpat kā dzīvē, kad vislabprātāk paliec vai vēlies palikt savu domubiedru un draugu vidū, ar kuriem kopā atklāt jaunus apvāršņus. Daudzi personāži savu stāstu līniju turpina filmas otrajā daļā, bet tas nenozīmē, ka esmu atsveicinājies no kāda pavisam, jo ikvienam personāžam vēl pēc gada dzīve var apvērsties augšpēdus.”

Baibas Sipenieces – Gavares tēlam filmas otrajā daļā režisors piešķīris krāsas un pārsteidzošus pavērsienus, kuri atklāsies filmā, taču Baiba dalās ar sava tēla niansēm: “Velta ir sieviete, kurai ir pietiekama dzīves pieredze, lai sniegtu padomu un atbalstu ne tikai siržu lietās, filmas otrajā daļā dzīvo ar pilnu krūti.”

“Jaungada taksometrs 2” galvenajās lomās – Lauris Reiniks, Anete Krasovska, Baiba Sipeniece – Gavare, Viesturs Krauze, Nauris Brikmanis, Andris Bulis, Zane Dombrovska, Ieva Florence – Vīksne, Māra Sleja, Anna Lieckalniņa un Kozmens.

Filmas “Jaungada taksometrs 2” režisors un idejas autors ir Māris Martinsons, operators Jānis Jurkovskis, producente Linda Krūkle.

Filma kinoteātros no 6. decembra.

Video atskats no Jaungada svinībām:



“Jaungada taksometrs 2” treileris: