Publicitātes foto

Leģendārā Cirque du Soleil izrāde CRYSTAL, kas janvārī pošas pie saviem Latvijas skatītājiem, visā pasaulē iekarojusi gan kritiķu, gan skatītāju sirdis. Slavenās trupas izrāde, kurā pirmoreiz ledus balets apvienots ar akrobātu priekšnesumiem apceļo visu pasauli – tas jau izbaudījis skatītāju sajūsmu ASV un Kanādā, bet pirms Rīgas būs baudāms lielākajās Eiropas metropolēs. Šobrīd Cirque du Soleil mākslinieki atrodas Maskavā un līdz pat 8. decembrim uzstāsies Lužņiku olimpiskajā kompleksā.

Latvijas skatītājus gaida patiešām neaizmirstams piedzīvojums, par ko var pārliecināties, ielūkojoties kritiķu sniegtajā vērtējumā pēc izrādes noskatīšanās. Turklāt uz visām CRYSTAL izrādēm, kas notiks no 15.-19. janvārim Arēnā Rīga, pieejams īpašais Melnās piektdienas piedāvājums.

Brodvejas apskatnieks pauž sajūsmu

“Tas ir kas neredzēts – CRYSTAL ir pirmā Cirque du Soleil izrāde, kurā ierastie akrobātiskie triki un klaunu priekšnesumi apvienoti ar pasaules klases ledus baletu. Rezultāts pārspēj visu, kas līdz šim redzēts leģendārās trupas izpildījumā – tā ir jauna līmeņa izrāde,” redzētajā dalās The Broadway world apskatnieks Frenks Bengs.

CRYSTAL izrādē piedalās 18 mākslinieki, kas brīvi pārvietojas gan uz ledus, gan gaisā, veicot elpu aizraujošus trikus.

Apskatnieks atzīmē, ka īpašas uzslavas vērtas ir arī dekorācijas, kuru centrā ir masīva ledus pils ar biedējoši stāvām rampām, bet īpašo noskaņu papildina video projekcijas un gaismu rotaļas, kas pārvērš ledu plūstošā ūdenī vai arī gluži kā ar melnu tinti veido rakstus zem slidotāju kājām. “CRYSTAL izmanto tradicionālos ledus šovu elementus, lai radītu mūsdienīgu izrādi, kas apvieno daiļslidošanu un gaisa akrobātu mākslu. Šī iespaidīgā un aizraujošā jaunā izrāde ir vizuāli skaista, mākslinieciski atlētiska un pilnīgi unikāla. Ja jums patīk Cirque du Soleil, jūs patiešām izbaudīsiet viņu jauno veikumu. Savukārt, ja jums līdz šim nav bijusi iespēja iepazīt viņu unikālās izrādes, CRYSTAL ir lielisks veids, kā atklāt sev šo mākslas žanru,” rezumē Frenks Bengs.

Elegance un akrobātiski triki

Kolēģa sajūsmai savā slejā Daze Magazine pievienojas arī kanādiešu teātra kritiķe Čelsija Novaka un teic, ka CRYSTAL ir Cirque du Soleil pirmais uznāciens uz ledus šovu skatuves, kas apvieno elegantu daiļslidošanu, aizraujošus ekstrēmās slidošanas priekšnesumus un mākslas akrobātiku. Gaismas šovs un izvēlētie mūzikas skaņdarbi izceļ izrādes vērienu par spīti tam, ka sižets, iespējams, nav no tiem saistošākajiem. Izrādes galvenā varone Kristāla ir jauna meitene, kas nejūtas iederīga nedz ģimenē, nedz starp saviem vienaudžiem, tāpēc ļoti daudz laika pavada savās fantāzijās. Bēgot no nepatikšanām, viņa izkrīt cauri ledum, nonākot paralēlā pasaulē, kas viņai ir gan pazīstama, gan vienlaikus arī sveša. Tur viņa satiekas ar savu atspulgu, kas parāda viņai ceļu uz pārmaiņām. To var uztvert arī kā metaforu, lai palīdzētu meitenei labāk saprast sevi un to, ko viņa vēlas. Taču pat tad, ja nespējat uztvert šo sižeta līniju, varat baudīt gaismas efektus, mūziku un mākslinieku pārsteidzošo sniegumu.

Karstais ledus

Tā izrādi pāris vārdos raksturo skatuves mākslai veltītā portāla The theaterjones apskatniece Emija Mārtina, sakot, ka: “šis ledus ir patiešām karsts!” Pēc viņas vārdiem – uzskatīt, ka Cirque du Soleil centies apvienot akrobātiku un daiļslidošanu, atdarinot Disneja ledus šovus, lai iepatiktos bērnu auditorijai, būtu kļūda. Cirque du Soleil šādam salīdzinājumam ir pārāk poētisks un romantisks. Viņa uzsver, ka izrāde būs tiešām patīkams pārsteigums mūsdienu dejas cienītājiem. Savukārt tehnoloģiju cienītāji novērtēs bagātīgās video projekcijas gleznainajā fonā un uz ledus grīdas.

Pretēji ierastajam ledus šovu sižetam, kurā kāds necils tēls kļūst par varoni, paveicot ko lielu un iespaidīgu, CRYSTAL ir izrāde par jaunas meitenes iekšējiem pārdzīvojumiem un sastapšanos gan ar savu atspulgu, gan zemapziņas ēnas pusēm. Tieši ēnu ansambli, kas iemieso galvenās varones konfliktējošo zemapziņu, īpaši vēlas izcelt The theaterjones apskatniece Emija Mārtina, sakot, ka šis ir viens no galvenajiem elementiem, kas satur kopā izrādi.

Ir skaidrs, ka viens no izrādes veidotāju lielākajiem izaicinājumiem bija atrast augstākā līmeņa akrobātus, kuri varētu kļūt par izciliem slidotājiem, būtu gatavi peldēt un izpildīt gluži vai neticamus trikus. Un tas ir izdevies! Šajā izrādē slido pat mūziķi! Priekšnesumi un akrobātiskie numuri, ko šie mākslinieki demonstrē uz ledus, virvēm un paaugstinājumiem, ir gluži vai neticami!

Iepriecinājums būs arī hokeja faniem, jo vienā no izrādes ainām uz ledus redzami ekstrēmie slidotāji, kuru sniegums uz rampas liek aizrauties elpai. Un viņiem pievienojas arī Kristāla, kas, pateicoties savam iekšējam ceļojumam, ir ieguvusi pašapziņu realizēt savus slēptākos sapņus.

CRYSTAL ir pirmā akrobātiskā izrāde uz ledus, kuru radījis visā pasaulē iemīļotais teatrālo priekšnesumu un cirka šovu gigants no Kanādas – Cirque du Soleil. Šis neatkārtojamais priekšnesums apvieno sevī elpu aizraujošu daiļslidošanu, cirka mākslu, veiklu akrobātiku un pārsteidzošus trikus gaisā. Tas būs brīnišķīgs ceļojums skatītājiem pa pasakainu, brīnumu un krāsu pilnu rotaļu laukumu uz ledus.

Latvijā Cirque du Soleil šovu CRYSTAL būs iespēja redzēt 2020. gada 15. – 19. janvārī Arēnā Rīga.

Iegādājies biļetes lētāk no 28. novembra līdz 2. decembrim Biļešu serviss kasēs.

Fragments no izrādes: