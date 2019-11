Foto: Lauris Vīksne

Oktobrī Eiropā norisinājās gada lielākais programmēšanas notikums — Eiropas programmēšanas nedēļa. Lai rosinātu jauniešus iesaistīties, programmēšanas skola bērniem Learn IT kopā ar ASV vadošo IT uzņēmumu Cognizant un mūzikas grupu “Double Faced Eels” organizēja unikālu bērnu un jauniešu programmēšanas konkursu — “Mēs esam ideāli”. Konkursa laikā skolēni no visas Latvijas tika aicināti programmēt animāciju Double Faced Eels dziesmai par jauniešiem tik aktuālo mobinga tēmu.

Apkopojot labākās animācijas, ir izveidots vienots videoklips visai dziesmai, kuru no šodienas iespējams apskatīt “Double Faced Eels” oficiālajā YouTube vietnē.

Mūzikas klips:



Konkursa mērķis ir vecināt jauniešu pašapziņu un atklāt skolēniem jaunus mūsdienīgus izpausmes veidus, kā arī sekmēt jēgpilnu tehnoloģiju izmantošanu Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību procesā. Konkursa pirmajā kārtā piedalījās skolēni no visas Latvijas, bet video klipā izmantoti 41 labākā skolēna darbs, kuri pārstāv dažādus Latvijas reģionus – Amata, Daugavpils, Krāslava, Ķegums, Limbaži, Rīga, Salas novads, Salaspils, Tukums.

“Esam gandarīti gan par konkursa rezultātu, ko nu jau var apskatīt ikviens, gan par bērnu radošumu animāciju izstrādē. Mēs, kā IT uzņēmums, uzskatām, ka ir svarīgi pilnveidot jaunās paaudzes prasmes IT jomā, lai attīstītu šo nozari, un esam pateicīgi mūsu partneriem, Learn IT un grupai Double Faced Eels, par ieguldīto darbu konkursa gaitā, kas palīdzēja Latvijas skolēniem saredzēt vērtību tehnoloģiju apvienošanā ar mākslu,” saka Kims Leandersons (Kim Leandersson), Cognizant vadītājs Latvijā.

“Priecājamies par katru izveidoto animāciju šajā konkursā. Esam pārsteigti par darbu dažādību, skolēnu radošumu un izpratni par mobinga tēmu. Redzam, ka jaunas darba formas motivē un iedrošina skolēnus apgūt programmēšanu un paskatīties uz izaicinājumiem citādā veidā. Tikpat svarīgi skolēniem ir redzēt, ka viņu darbi sasniedz plašāku auditoriju un ir daļa no liela un nozīmīga projekta,” saka Linda Sinka, Learn IT programmēšanas skolas dibinātāja.

“Mums ir liels prieks par skolēnu paveikto un par lielo atsaucību. Apsveicam visus, kas piedalījās, un jo īpaši tos, kuru darbi nonāca gala klipā — pirmais darbs publicēts! Novēlām turpināt iesākto, attīstīties un vienmēr meklēt jaunas radošās iespējas,” saka grupas Double Faced Eels solists Reinis Straume