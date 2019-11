Publicitātes foto

Grupa “Sudden Lights” pagājušās nedēļas nogalē prezentēja singlu un video klipu “Gaisma (Caur taviem matiem)” no sava otrā studijas albuma “Vislabāk ir tur, kur manis nav”, kas iznāca šī gada oktobrī.

Par jauno dziesmu “Gaisma (Caur taviem matiem)” grupas solists Andrejs Reinis Zitmanis stāsta: “Tā ir pirmā Sudden Lights dziesma par mīlestību. Un ne tikai par mīlestību divu cilvēku attiecībās. Bet arī par mīlestību pret draugu, kaimiņu, blakussēdētāju sabiedriskajā transportā vai kādu, ko nekad neesam satikuši. Un par spēju aizmirst visu to, kas mūs atšķir. Par brīžiem, kad viss šķiet tik vienkārši – viss, kas mums jāmāk – mīlēt vairāk mazliet. Bet ikdienā, it īpaši gada aukstajā laikā, tas aizmirstas, un mēs katrs ielienam savā pasaulē. Tāpēc vēlamies gan klausītājiem, gan paši sev ar šo gaišo dziesmu un videoklipu atgādināt to pašu galveno.”

Par video klipu, kas izdots jaunajam singlam stāsta ģitārists Kārlis Matīss Zitmanis: “Nometnē, kurā mēs gatavojāmies albuma izdošanai, radās spontāna ideja uzfilmēt videoklipu dziesmai “Gaisma (Caur taviem matiem)”, kas nestu gaismu cilvēkiem gada tumšākajās dienās. Sameklējām visas gaismiņas un sveces, ko vien varējām atrast, lai radītu dziesmas svētkus.”

Jaunā singla video klips tapis Talsos, grupas radošo mūzikas nometņu vietā. Video tapšanā piedalījās Kārlis Zemītis, Aleksandrs Okonovs un Una Cekule.

Gada nogalē grupa “Sudden Lights” dodies dalīties ar “Gaismu (Caur taviem matiem)” un citam dziesmām no jaunā albuma “Vislabāk ir tur, kur manis nav” ar bērniem ne tikai Rīgā, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar atnāk uz koncertiem, lai radītu prieku un svētkus mazo cilvēku sirdīs.

“Sudden Lights” dziesmas “Gaisma” mūzikas klips: